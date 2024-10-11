鹹濕老翁屢偷女子晾曬內衣褲　夾「情書」評身材　再做2事勁變態

在走廊晾曬內衣褲隨時被人偷！新加坡1名60多歲老翁屨偷同1名女子內褲再留下「情書」，情節令人咋舌，當地傳媒報道，1名居住公共房屋的女子慣常將洗好的內衣褲放在走廊晾曬，多次被6旬老翁偷取，初時未有為意，直至對方在晾衣架夾上「情書」，坦言偷內褲是自己的所作所為，還品評受害人身材，其後更承認自己會以女子的內衣褲自慰，更附上穿上女方內褲拍攝的「露械照」。女受害人不勝其煩終於報警，最近老翁判囚9周。



據了解，該名女子慣常將清洗好的內衣褲置於走廊的晾衫架晾曬，不過內衣褲經常不翼而飛。（示意圖）

犯案現場留「情書」 稱用女子內褲自慰

綜合新加坡媒體報道，事發於去年，現時67歲男子譚文濟（音譯）多次偷取1名居於公共房屋女子的內衣褲，並寫信滋擾女方。據了解，該名女子慣常將清洗好的內衣褲置於走廊的晾衫架晾曬，雖然內衣褲經常不翼而飛，但女子並未在意。

去到今年2月8日，譚男竟然寫了1篇「情書」，向女子坦白自己所為及在信內點評對方身材。除此以外，譚男更於信中表示會穿着受害人的內衣褲自慰、拍照，還問對方是否處女，他其後變本加厲，除要求對方把內衣褲晾在走廊，更附上2張身穿女方內褲的「露械照」。

案中男子在信中不但在向女子坦白一切，更點評對方的身材。（示意圖）

屢被偷內褲終報警 老翁判囚9周

女方初時不堪其擾，告知上司自己被偷內衣褲及騷擾。上司力勸報警，但她覺得難於啟齒，沒有即時行動，後來「偷內褲」行動升級，女方最終鼓起勇氣報警。譚男最終於3月5日落網，較早前在當地國家法院認罪，最終判坐監9個星期。

（綜合）