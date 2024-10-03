生死同日！男嬰出生摔地亡　助產士失手沒捉實　父親目擊過程崩潰

看着孩子出生，應是父母開心難忘的一刻。可是阿根廷有名初為人父的男子，陪妻子生產一同迎接新生命降臨，可是就在妻子用力產出男嬰瞬間，由於速度太快致男嬰飛墮到地上，助產士未能及時接住男嬰，醫生同樣反應不及，惟有趕快從地上抱起男嬰送往其他醫院急救，惜最終傷重不治。父親目撃過程大受打擊，當地警方介入調查是否涉及醫療失誤。



男嬰父親蒙德拉貢陪伴妻子斯特凡妮婭分娩，竟親眼目擊兒子出生即墮地的過程。（Facebook圖片）

綜合外媒報道，事件發生於2019年12月12日，近日再度瘋傳。當時26歲的孕婦子斯特凡妮婭（Stefania）在醫院以順產方式產子，可是當男嬰出生時，卻意外地飛墮到地上，後腦着地。

目擊過程的29歲父親蒙德拉貢（Claudio Mondragon）當場呆掉，他事後傷痛地表示，「當時太太正在分娩，他們要求她用力推，而她用力後我的兒子瓦倫蒂諾（Valentino）順利出生，但出來的速度太快，沒有人抓得住他，他就摔到地板上」。

助產士未捉實男嬰 醫生亦反應不及

當時在旁的助產士沒法捉住男嬰，醫生也反應不來，他們只能把男嬰從地上抱起來，放進保溫箱再送往其他醫院進行急救。可惜男嬰經搶救後宣告不治。

驗屍報告指出，瓦倫蒂諾頭部先着地，以致腦部受創身亡，而警方調查瓦倫蒂諾的死，是否涉及醫療失誤。