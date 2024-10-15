梁朝偉有份構思廣告　回顧四十年電影人生　扎根香港走向國際

「有冇睇過一套戲，拍咗四十幾年……」看影帝梁朝偉為滙豐拍攝的廣告片，根本已是一套戲，僅僅是最初的十數秒片段，已令人百感交集。那天在嘈雜的車廂裏，戴着耳機凝視着畫面，花2分22秒把影片靜靜地看完，然後默默地把時間線回調，重頭再看一遍……世界彷彿停頓了4分44秒，就把梁朝偉四十多年的演藝路回顧了2遍，心裏倏地湧起一句話：梁朝偉，果然是我們的！



影片回顧了梁朝偉四十年的電影人生，當中看到你和我的影子，只因他一直陪伴香港人成長，難怪甫播出已成為城中話題。



每個角色都是一趟嶄新的冒險旅程

貴為國際級影帝，別人眼中的梁朝偉肯定是成就非凡的偉大演員，但他待人處事卻又如此貼地。影片開首是他在頒獎禮後台準備出場，毋庸置疑會成全場焦點及獲得最熱烈的掌聲，然而細看梁朝偉的表情，竟是帶着戰戰競競的不安感，甚至要小心奕奕地整理服裝去平伏心情，只因他知道每下掌聲、每次讚賞、每個獎項，都背負着一路走來的每個角色，而每套作品，都是一趟嶄新的冒險旅程。

今次梁朝偉揀選與滙豐合作，梁朝偉有份參與整個製作，包括構思故事概念、拍攝手法，以至場景及服裝設計，難怪一切都很符合其人物性格，那就是別人眼中應該高高在上的梁朝偉，一直以來都沒有忘本。

一部拍了四十多年還未完結的電影

在影片中梁朝偉閉目低首，回顧自己的演藝生涯，單是看到《新紮師兄》的張偉杰，已即時勾起大家的集體回憶，接着一個又一個角色重現，那些年的梁朝偉如此青澀，不變的是眼神依舊迷人，「有冇睇過一套戲，拍咗四十幾年……」，香港人一直在看他演戲，四十多年從沒厭膩，而且很樂意一直看下去。

是的，「梁朝偉」的人生本身就是一齣大片，香港人都知道他是陪朋友投考藝員訓練班，無心插柳而入行，但他認真地對待自己的事業，成就角色背後是深度思考與努力，甚至會為揣摩角色而廢寢忘食，把所思所想寫下來再融會貫通，但片場就像人生，總會遇到連場意外，演員光鮮背後就是傷痕纍纍，受傷後痛苦得臉容扭曲，但仍得堅持撐下去。

不斷接受挑戰 扎根香港走向國際

從影片的內容編排看到梁朝偉向觀眾趟開心扉，重點不是要大家看他有多強大，反而是翻出內心的恐懼，當面對導演的種種要求，例如是自己不擅長的動作場面時，他絕對沒有別人想像般那麼從容，但也只得點點頭，只因演藝路就是不斷接受挑戰。「一路累積，發現原來放低以前嘅我，先可以有更好嘅我」，演員要放下自己，才能成就角色，然後讓自己去到另一層次。從電視劇《新紮師兄》的在地感，到《無間道》等許多齣港產片走出國際，甚至能在荷里活英雄電影裏擔當重要角色，這些都是不斷挑戰自我而得來不易的成果。

香港本土製作團隊打造經典

看着梁朝偉在香港的街道與海灘上奔跑，畫面亮麗而柔和，一幕幕香港人熟悉的場景轉換，令影片散滲出濃濃的「香港味」。看一看製作班底，原來是來自港產電影的頂級團隊，導演夏永康、美術指導文念中、服裝造型張叔平，這樣的組合可以直接開拍電影了，梁朝偉跟這些同樣扎根香港的幕後大師級人馬一直合作無間，本土班底製作出電影感十足的廣告片。

梁朝偉近20年來首度接拍香港本地廣告

梁朝偉已接近20年沒有接拍香港本地廣告，以他今天的地位，當然不是着眼於利益，而是看重品牌理念是否與自己的想法一致。他覺得滙豐是一間代表香港的銀行。

人生不同階段伙伴

正如梁朝偉所說「滙豐是代表香港的銀行」，相信沒有人會反對，這間已扎根香港過百年的銀行，陪伴一代又一代港人成長，從小時候要儲起利市錢，到出糧、結婚、創業、買樓、退休……滙豐仿如人生不同階段的伙伴。從香港成長、出發，一步步踏上更高舞台，揚威國際，梁朝偉與滙豐都共享着相同的故事。