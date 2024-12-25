被寵物倉鼠咬傷　38歲2孩媽醫院門外昏迷倒地亡　法醫解剖查死因

寵物咬傷後果可大可小！西班牙1名38歲女子被家養的寵物倉鼠咬傷後，在2名子女陪同下前往醫院求醫，然而她卻在醫院大門外數米處突然昏迷倒地。雖然醫護人員即時衝出醫院門外為她進行救治，女子最終仍因心肺功能停止而身亡。目前需等候屍檢，以查明有否因倉鼠咬傷導致過敏性休克的可能。



西班牙1名38歲女子被寵物倉鼠咬傷後，前往醫院求診卻在院門外昏迷倒地身亡。（示意圖，GettyImages）

綜合外媒報道，事發於2024年10月10日晚上約10時半，西班牙比亞雷亞爾市（Villarreal）1名育有2名子女的38歲哥倫比亞籍女子，因被寵物倉鼠咬傷，由分別17歲及11歲的子女陪同前往卡里涅納（Cariñena）衛生中心求診。

醫院門外數米處昏迷倒地

然而，當她到達醫療中心正門外約幾米處時，突然昏迷倒地。醫護人員即時為她進行急救，可惜女子最終因心肺功能停止身亡。警方接報到場豎起帳篷並封鎖現場，而保障女子及她未成年子女的私隱。及至翌日（10月11日）凌晨1時，警方下令移送屍體並撤離。女子死因暫時未明，需等待屍檢結果，包括調查因倉鼠咬傷導致過敏性休克的可能。而她的子女因為目睹慘劇發生，現需接受心理輔導。

雖然醫護人員即時衝出醫院門外為女子進行救治，她最終仍因心肺功能停止而身亡。（GettyImages）

獸醫：被動物咬傷要盡快求醫

根據當地媒體《El Periódico Mediterráneo》報道，有獸醫指倉鼠及其他小型囓齒動物一般不會對主人健康構成危險。不過囓齒類動物與其他動物一樣，同樣可能攜帶和傳播疾病，並引起嚴重後果，如狂犬病及細菌感染可能通過倉鼠的咬傷傳播，又或者引起過敏性休克等。雖然風險較低，但極少數情況下可能會引起嚴重呼吸困難，甚至危及生命。

而過敏性休克常見原因是食物過敏、藥物過敏或黃蜂螫傷等，因倉鼠咬傷而引起的個案非常罕見，但並非全無可能。在2007年，英國就有1名男子因被倉鼠咬傷而出現過敏性休克，一度失去意識，情況危急。因此專家提醒民眾若被動物咬傷，應盡早求診。

（綜合）