若第三次世界大戰爆發哪裏是避風港？　網民選它：派出袋鼠決高下

近期朝鮮證實炸毀通往韓國的公鐵路，並首次宣稱修正憲法，將韓國視為「敵對國家」。國際情勢動盪，不僅鮮朝與韓國局勢升溫，中東、俄烏的衝突也依舊持續著，日前有位網友在Dcard提出，如果發生第三次世界大戰，哪個國家最安全？文章一貼出就引發熱議，最多人點讚認同澳洲是最與世無爭的國家。



一名網友在Dcard以「若發生第三次世界大戰，哪個國家最安全？」為題發文，表示現在國際情勢愈發緊張，並列舉出鮮朝與韓國關係惡化，還有中東地區的衝突，及歷經2年多戰火持續的俄羅斯與烏克蘭等，原PO不禁好奇若真發生世界大戰，哪個國家會是最安全的。

不少人認為澳洲會是最安全的地方。（unsplash@liam-pozz）

若第三次世界大戰爆發「哪國最安全」？

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此貼文一出，許多網友紛紛在下方留言自己的看法，

「澳洲，與世無爭靜靜看著這些國家，必要時派出袋鼠一決高下」、

「美國最安全啊，誰敢動美國就會被美國當龜孫子打」、

「紐西蘭人：你們打你們的，我繼續放羊」、

「如果梵蒂岡被打，那安全的地方也剩不多了」。



其中呼聲最高的是澳洲，但卻有些網友不以為然，認為澳洲有太多危險的野生生物，且在國際上很愛當美國的「小弟」，如果美國有戰爭澳洲也會被牽連，直批認為澳洲最安全的人是「營銷號看太多」。不過卻也有許多網友搞笑稱，

「天國最安全」、

「我已經準備轉生異世界了」、

「一定是大甲，因為大甲鎮瀾宮（難攻）」。



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