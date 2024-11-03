筋膜槍風險！運動男這樣按摩頸部　突現右側偏癱口角歪斜證腦中風

不少人運動後會用筋膜槍按摩肌肉，但不慎使用可能帶來健康風險！內地1名35歲男向來注重健康，而且經常做運動，晨運後總會用筋膜槍震動按摩頸部。然而，某天他照樣使用筋膜槍後，突然出現口角歪斜、不能言語、右側偏癱等症狀。男子送院後證實為缺血性腦中風，醫生推測他是使用筋膜槍按摩頸部時「過猛、過頻」，導致左側頸動脈形成了「動脈夾層」，引起血栓形成，而血栓進一步堵塞遠端的大腦中動脈，幸經緊急手術救回一命。



南京35歲的王先生運動後有個小習慣，就是會用筋膜槍按摩頸部以放鬆肌肉。（示意圖，非當事人，GettyImages）

35歲男注重健康愛運動

綜合內媒報道，江蘇南京35歲的王先生素來健康，沒有「三高」問題，且生活習慣良好，不煙不酒，還經常運動鍛煉身體。而他運動後有個小習慣，就是會用筋膜槍按摩頸部以放鬆肌肉。

某天晨練後，王先生一如往常地使用筋膜槍震動頸部。隨後，他突然出現口角歪斜、不能言語、右側偏癱等。王先生的伴侶發現他的異狀後，即時叫救護車把他送到南京市第一醫院。

醫生發現王先生腦內左側頸動脈和左側大腦中動脈發生了堵塞，診斷為「急性缺血性腦梗死」。（網上圖片）

送院證患急性缺血性腦梗死

該院的侯建康醫生接診後，發現王先生腦內左側頸動脈和左側大腦中動脈發生了堵塞，診斷為「急性缺血性腦梗死」。王先生左側頸動脈形成了「動脈夾層」，因為動脈內膜損傷撕脫，血液流入血管壁內，形成壁內血腫及血栓，迅速造成血管狹窄、堵塞。而形成的血栓被血流沖刷脫落，進一步堵塞了遠端的大腦中動脈。

醫生通過手術重新開通王先生腦部被堵塞的血管，令其腦部獲得血供。（網上圖片）

重開通腦血管令腦部獲血供

王先生的情況相當緊急，急需重新開通腦部被堵塞的血管，盡快令腦部獲得血供。腦血管介入團隊負責人施洪超主任醫生指導侯醫生進行手術，先用抽吸導管將脫落到大腦中動脈的血栓抽吸出來，隨後在動脈夾層的位置植入支架以重建管腔。經過手術，終於救回王先生。

經過手術，王先生終保住性命。（網上圖片）

醫生提醒使用筋膜槍勿過猛、過頻

醫生指，頸動脈位置表淺，如果持續受外力刺激及損傷，如頸部按摩、快速劇烈轉頸、舉重、瑜伽等，在特定情況下有可能形成動脈夾層。而王先生的頸動脈夾層大概率是因為使用筋膜槍按摩頸部時「過猛、過頻」所致。

醫生提醒，進行頸部按摩一定要小心，切忌用力過猛、頻率過高。如果頸部按摩後出現痠痛、頭暈頭痛、搏動性耳鳴，甚至口角歪斜、言語不能、單側偏癱等，就要盡快就醫。

（綜合）