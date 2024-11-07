勁著數！Ant Bank請你免費睇YOASOBI演唱會

日本超人氣天團YOASOBI上年來港在音樂節中只擔任一節嘉賓，已造成萬人搶飛的盛況。今年的亞洲巡迴演出，將在12月26及27日於香港舉行多場《YOASOBI Live In Hong Kong 2024》演唱會，早前門票開賣絕對是秒殺完售！今次為大家帶來好消息！數字銀行Ant Bank推出好友推薦活動，一眾粉絲都有機會獲得YOASOBI免費演唱會門票！立即看以下詳情！



成功邀請好友就有機會獲得演唱會門票

由即日起至11月21日，只要推薦好友用你的專屬邀請碼開通Ant Bank PayLater*即有機會獲得免費演唱會飛！受邀人仲可以賺盡HK$100迎新禮券同高達HK$360全年優惠券，於雙11用PayLater淘寶購物更享免手續費！把握機會，立即分享你的專屬邀請碼畀更多朋友！

活動時間表（共四期）

第一期：由2024.10.25 00:00 至2024.10.31 23:59 （已完結）

第二期：由2024.11.01 00:00 至2024.11.07 23:59

第三期：由2024.11.08 00:00 至2024.11.14 23:59

第四期：由2024.11.15 00:00 至2024.11.21 23:59

立即睇：Ant Bank用戶如何邀請好友？

1. 打開AlipayHK APP並搜尋 “YOASOBI” 進入活動頁。

2. 如你已是現有銀行客戶，請登入以查看專屬邀請碼。如未有銀行戶口，開戶後即可查看所屬邀請碼。

3. 複製你的專屬邀請碼。

4. 開始邀請好友申請Ant Bank PayLater。

《YOASOBI Live In Hong Kong 2024》

日期：2024年12月26及27日 (星期四及五)

時間：晚上8時正

場地：亞洲國際博覽館 ARENA

票價：HK$1,180（企位）

想了解更多《YOASOBI Live In Hong Kong 2024》門票推廣活動詳情，請到https://bit.ly/40jFIYi瀏覽更多！

*受薦人須為全新銀行客戶，開通PayLater後支付一次即合乎邀請資格，每位客戶只可獲取演唱會門票一次。受Ant Bank PayLater 好友推薦獎賞邀請贏YOASOBI“Live in Hong Kong”演唱會票活動條款及細則（2024年10月版本）約束。

Ant Bank PayLater為螞蟻銀行(香港)提供的信貸產品。借定唔借？還得到先好借！

（資料及相片由客戶提供）