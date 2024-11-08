有片│元朗驚現鳳樓賊！踢拖男疑入鳳姐劏房盜$4.1萬　網民：人渣

元朗疑出現鳳樓賊，有傳鳳姐痛失4.1萬元皮肉錢！有網民於社交媒體Threads上傳2條閉路電視影片，留言指片中戴口罩、穿拖鞋的灰衣短褲中年男子，在元朗利群樓入屋偷取性工作者4.1萬元，希望網民提供該男子的資料，會予以薄酬。



網民怒斥該名鳳樓賊人渣不如，「皮肉錢都偷，好賤格！」、「佢要落無閒地獄」，甚至指賊人疑是慣犯，曾有在鳳樓偷竊前科，「呢條友係建興（旺角某鳳樓大廈）都比人貼過出嚟」，又呼籲認識他的人作出舉報。



一名身穿灰色上衣黑色短褲、戴口罩的中年男子，經樓梯達6樓後，不時四處張望，隨後逕直轉入其中一個單位。（網民ki__1008上傳至Threads）

灰衣男戴口罩、穿人字拖進入大廈

畫面資料可見，影片錄影時間為10月3日周日中午約11時58分，1名身穿灰色上衣、黑色短褲、戴口罩及穿着黑色人字拖的中年男子，經樓梯達6樓後，不時四處張望，隨後逕直轉入其中1個單位。

約4分鐘後，踢拖男進入被劏成多間相信是鳳樓姐的單位內，畫面見到屋內走廊是粉籃及粉紫色燈光，劏房門邊掛着閃閃燈光及熒光告示貼，相信是分間為多間鳳樓。踢拖男其後推門走入其中1間鳳姐劏房，影片至此結束。

踢拖男進入被劏成多間相信是鳳樓姐的單位內，其後推門走入其中一個鳳姐房間，影片至此結束。（網民ki__1008上傳至Threads）

踢拖男進入被劏成多間相信是鳳樓姐的單位內，其後推門走入其中一間鳳姐房間，影片至此結束。（網民ki__1008上傳至Threads）

踢拖男進入被劏成多間相信是鳳樓姐的單位內，其後推門走入其中一間鳳姐房間，影片至此結束。（網民ki__1008上傳至Threads）

網民怒斥人渣 有人認出是慣犯

網民看過帖文及影片後紛紛為性工作者抱不平，直呼該踢拖男是「人渣」、「X街」，「呢啲辛苦錢都搞X人，呢啲X樣一定唔可以放過」、「皮肉錢都偷，真心冚X剷」。亦有網民稱該男子是慣犯，「呢條友係建興（旺角鳳樓）都比人貼過出嚟」。不少網民亦關心女事主報警與否，惟上傳者稱女事主「唔敢報警」，有網民則解釋「自己做（一樓一鳳）唔會拉㗎喎」，呼籲女事主報警。

有網民認出灰衣踢拖男，懷疑他是偷竊颺樓的慣犯。（Threads影片截圖）

記者根據影片到現場視察，相信事發地點為元朗安寧路利群樓6樓一單位，門上貼有不同的小字條，分間成多間鳳樓。