桃芝風球｜網民湧天文台fb集氣求掛8號風球　港女列2點反駁獲激讚

【桃芝／最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／打風／HKO／氣溫／8號風球】熱帶氣旋桃芝逼近，3號風球現正生效，天文台預計桃芝會在今晚（11月13日）至明早（11月14日）於本港以南150至200公里內掠過，但同時會減弱，是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號，需視乎桃芝在接近珠江口時的減弱程度，其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化。



桃芝來勢洶洶，不少人關注到底星期四（11月14日）會否懸掛8號風球，更有網民湧到天文台facebook、討論區等「集氣」要求發出8號風球，惹起爭議，有女網民就列出2點反駁，直指「打風好危險」，「我都唔明點解啲人咁想8號風球」，獲其他網民讚好。



熱帶氣旋桃芝會在今明兩日移近華南沿岸，在其與東北季候風的共同影響下，明日廣東沿岸風勢頗大及有狂風驟雨。(天文台)

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網民湧天文台fb集氣求掛8號風球

熱帶氣旋桃芝逼近香港，惟天文台仍未明確表示會否有機會發出8號風球甚至更高信號，不少網民就湧到天文台facebook、討論區等「集氣」，要求發出8號風球，以獲得「風假」，「係咪聽日掛8號啫！」、「一定要8號啊！」、「理得你幾號風球有無雨，最緊要有假放」。

不少網民就湧到天文台facebook、討論區等「集氣」，要求發出8號風球，隨即有其他網民反駁。（天文台Facebook）

港女列2點反駁獲讚

不過隨即引起爭議，有女網民就列出2點反駁，包括農夫心血全損失，以及威脅外出人們及動物安危等，強調「打風好危險」，不應渴望，「先唔講啲農夫幾慘，種嘅心血可能冇晒，啲貓貓狗狗因為咁而要周圍搵地方避難，有啲仲因為咁而死添」，獲其他網民讚好，「每次打風一定好多天災人禍，我都唔明點解啲人咁想8號風球」、「良心唔會過意唔去嘅咩？」、「想放假射波咪得，從來放假唔使望天打掛」、「仲有好多行業返工，佢哋喺呢個時候更加辛苦，做人唔應該咁自私」。