IFSA國際風水協會2024　國際風水年會聚焦現代商業風水

在東方文化中，風水被視為影響個人及生意運勢的重要因素，現在亦吸引愈來愈多西方人士的關注和研究風水。香港除了是國際大都會、國際金融中心，更被譽為風水寶地，其獨特的地形和城市規劃，經常被用作風水教學的經典案例。 早前，為期四天的國際風水協會（IFSA）第二十屆國際風水年會，就在這片風水寶地上盛大舉行！此次盛會得到香港旅遊發展局的大力支持，以「現代商業風水」為主題，吸引了來自世界各地超過200名會員參與，其中不乏來自西方國家的專業人士。他們齊聚香江，共同探討風水在現代商業中的應用，以及IFSA如何協助企業藉助風水提升效益，為現代商業發展注入新的活力，也體現了風水文化在全球範圍內的影響力日益增強。



撥亂反正 引領全球正統風水文化

有鑑於風水行業良莠不齊、缺乏統一標準的背景下，IFSA 於二十年前應運而生，旨在規範行業發展，推廣正統的中國經典風水文化，並建立可信賴的自我監管體系。近年來，隨著東西方文化交流的日益頻繁，越來越多的西方人士開始關注和研究風水，這也反映在 IFSA 的學員組成中，來自不同文化背景的學員越來越多。IFSA 積極地將這門古老的東方智慧介紹給西方世界。正如IFSA週年大會主席，人稱「風水佬」的盧恒立大宗師Raymond所言：「IFSA 致力於推廣正統的中國經典風水文化。」IFSA 提供一系列認可的風水、八字、易經等課程，並對風水師進行嚴格的認證，確保其專業水平和服務質素。盧大宗師解釋道：「每年年會上，我們都會頒發風水師的認證資格。今年只有兩名學員獲得認證，這個資格門檻很高。」他也說明了 IFSA 認證的重要性：「擁有 IFSA 認可的風水師資格，業界內的人都會對你有信心，因為你是經過正統訓練的。」IFSA 致力於提升風水的國際形象和可信度，並為風水從業者提供交流平台和資源，包括專業認證、線上資源、交流平台、商業機會等，讓會員能與全球風水愛好者共同探索風水智慧。

（左至右）何志平MD, FACS, GB, JP、IFSA主席Darren Ng、文化體育及旅遊局局長楊潤雄, GBS, JP、新加坡陳軍榮大宗師、盧恒立大宗師為第二十屆國際風水年會任開幕嘉賓。

國際風水協會認可專業風水師Maureen Chu, MH及盧恒立大宗師。

聚焦現代商業風水 實地考察親身體驗香港風水

許多企業意識到風水在辦公室設計、人員招聘、投資決策等方面的重要性。於11月8至11日選址香港舉行的2024 國際風水年會，以「現代商業風水」為主題，呼應當今商業社會對風水應用的日益重視。IFSA透過提供專業的風水諮詢和培訓，幫助企業將風水知識融入商業運作，提升效率和效益。正如盧大宗師所言：「風水在商業中非常重要，因為商業講求利益和氣場。我們會根據風水原則幫助設計辦公樓或商業建築的風水格局。」他更指出風水在招聘方面的應用：「我們還會協助企業在招聘時，根據員工的運勢來決定是否適合該公司。」

而香港獨特的地形和城市規劃，使其成為風水學的經典案例，經常被用作教學範例。此次年會選址香港，更突顯了香港在風水領域的特殊地位。盧大宗師說：「香港對於風水來說是一個非常吸引的地方，外國學員對於香港的風水非常嚮往。」 他更進一步指出：「我們經常以香港作為風水的高峰案例。大家都說香港是一個福地，其實這和風水有很大的關係。」 他以匯豐銀行、中銀大廈等著名建築為例，說明香港的風水佈局對其繁榮發展的影響。此次年會便安排了實地考察活動，讓學員親身體驗太平山頂為「迴龍顧祖」龍頭位置，其風水對香港整體運勢有著重要的影響。盧大宗師介紹了考察行程：「今年我們會帶學員去太平山頂。接下來，我們會去中環，參觀一些著名的建築物，比如匯豐銀行、中銀大廈，然後再去黃大仙廟。最後，我們會去葵涌的一個工業大廈。」

AI技術輔助風水文化推廣 未來持續擴展全球影響力

雖然風水為傳統行業，但IFSA亦積極擁抱科技，利用AI技術進行多語言翻譯，例如將教學影片翻譯成不同語言，促進風水文化的全球傳播。盧大宗師提到：「目前我們已經在使用AI技術來翻譯語言。」雖然AI技術可以作為輔助工具，但盧大宗師認為，AI無法取代風水師的經驗和現場判斷，風水師的專業技能仍然是不可或缺的。他表示：「未來我們會繼續觀察AI的發展，但我們認為AI代替風水師的可能性不大。」

IFSA計劃在未來繼續擴大規模，將國際風水年會拓展至更多國家和地區，例如柬埔寨、泰國、越南等。盧大宗師表示：「明年在柬埔寨舉辦國際風水年會。未來可能會在泰國、越南等地設立分會。」目前，IFSA已在星加坡、澳洲、羅馬尼亞，土耳其、英國、日本、波蘭、柬埔寨等地設立分會，未來將持續在全球範圍內推廣正統風水文化，並提升風水行業的專業水平。他強調：「IFSA目前在世界上仍然處於領導地位。目前我們是世界上唯一被認可的正統風水協會。」

盧恒立大宗師為出席IFSA會員講解香港風水地理佈局。

是次年會吸引了逾200位來自世界各地的IFSA會員參與，遠超預期人數，當中有不少盧恒立大宗師的學生參與。

網址︰https://www.intfsa.org/

（資料及相片由客戶提供）