交稅懶人包2025｜AlipayHK/WeChat Pay/轉數快/信用卡/八達通/PPS

【交稅2024／交稅時間／交稅方法／交稅日期2025／交稅懶人包／網上交稅教學】交稅季節又殺到！現時除了親身到便利店或郵寄支票交稅，還可以透過各種網上渠道即時交稅，包括支付寶香港（AlipayHK）、微信支付香港（WeChat Pay HK）、轉數快、信用卡及八達通等等各種方法，可謂方便快捷。以下一文整合線下及網上交稅方法，讓各位極速交稅無難度。



透過網上交稅，方便快捷。（資料圖片）

交稅2024｜交稅時間

稅務局每年10月會陸續發出繳稅通知書，稅款分兩期繳交，一般是翌年1月繳交第一期稅款，4月繳付第二期稅款。以交稅2024年作例，納稅人須於2025年1月繳交第一期稅款，2025年4月繳付第二期稅款。

稅款一般分兩期繳交，納稅人須於翌年1月繳交第一期稅款，4月繳付第二期稅款。（資料圖片）

交稅2024｜網上交稅方法

網上交稅方法1：AlipayHK交稅

Alipay HK於2023年起新增交稅功能，只要掃描稅單上的二維碼（QR Code）便可以付款交稅。

Alipay HK交稅步驟：

1）準備稅單

2）打開Alipay HK程式

3）到首頁選擇「掃描」

4）掃描稅單上的QR Code

5）確認賬單資料及金額

6）完成付款



Alipay HK於2023年起新增交稅功能。（資料圖片）

網上交稅方法2：WeChat Pay HK交稅

WeChat Pay HK交稅步驟：

1）打開WeChat > 「我」 > 「服務」> 「生活繳費」

2）選擇「新增賬戶或掃碼」，點擊「稅費」

3）點擊「立即掃碼繳費」，掃描稅單上的二維碼

4）掃碼後進入繳費頁面，輸入相應金額，點擊「立即支付」即可



透過WeChat Pay HK亦可交稅。（資料圖片）

網上交稅方法3：轉數快交稅

轉數快交稅步驟：

1）啟用銀行手機應用程式或電子錢包上的二維碼掃描器

2）檢查預設的「轉數快」每日繳款限額，及確保帳户內有足夠資金

3）掃描賬單上的「轉數快」二維碼繳款

4）確認付款前，小心核對繳交款項資料，包括商户名稱、收款帳號和繳付金額，以及保留繳付紀錄



商户名稱及編號。（稅務局網頁）

以轉數快交稅，確認付款前，小心核對繳交款項資料，包括商户名稱、收款帳號和繳付金額，以及保留繳付紀錄。（資料圖片）

網上交稅方法4：電子支票／電子本票交稅

1）瀏覽電子支票支付網站

2）選擇税務局和合適賬單類別

3）輸入賬單資料並上載電子支票以繳費



電子支票支付網站：請按此

要注意，電子支票／電子本票須註明支付「香港特別行政區政府」，並以港幣支付，不接納期票或已過期的電子支票／電子本票，而發出超過6個月的電子支票會被視為「過期」。另外，1張電子支票／電子本票，最多可繳交20張相同賬單類別繳款單。

各銀行或發卡機構可能會提供交稅優惠，當中包括免息分期還款、賺取積分或現金回贈等，等於慳了稅款，但要留意各信用卡的相關條款。（資料圖片）

網上交稅方法5：信用卡交稅

一般信用卡都有繳費功能，當中亦可作交稅，但要留意每張賬單收款帳號不同，每年都要重新輸入。而用信用卡交稅的好處除了可以在下個結單日才結賬，變相延遲交稅外，各銀行或發卡機構可能會提供交稅優惠，當中包括免息分期還款、賺取積分或現金回贈等，等於慳了稅款，但要留意各信用卡的相關條款。

八達通銀包支援電子掃描QR Code付款，當中包括可繳付包括稅款等政府費用。（資料圖片）

交稅2024｜八達通交稅

八達通銀包交稅步驟：

1）手機裝了八達通App，並設置了八達通銀包

2）確保八達通銀包餘額

3）打開八達通銀包掃描稅單上的QR Code

4）確認付款前，小心核對繳交款項資料，包括商户名稱、收款帳號和繳付金額，以及保留繳付紀錄



●註：由於八達通卡餘額上限，故未必能一次過繳清當期稅款，或需分期繳付。

交稅2024｜PPS繳費靈交稅

繳費靈交稅步驟 :

1）使用你的銀行提款卡，到任何1部「繳費靈」終端機，辦理開立「繳費靈」戶口

2）由於每張賬單收款帳號不同，須先致電 18013，於互聯網或「繳費靈手機服務」 登記賬單。税務局商戶編號為「10」;

3）可致電 18033，於互聯網或「繳費靈手機服務」繳交賬單，每張税務局賬單每日最多可繳交3次。



繳費靈也是常用交稅方法之一。（PPS繳費靈網頁）

交稅2024｜銀行自動櫃員機交稅

可於滙豐銀行、恒生銀行或銀通自動櫃員機網絡付款交稅。需要攜帶賬單或帳戶號碼到任何貼有「繳費服務」標誌的滙豐銀行或恒生銀行自動櫃員機，或貼有「繳費易」標誌的銀通自動櫃員機，然後選擇「繳費服務」付款。

可於滙豐銀行、恒生銀行或銀通自動櫃員機交稅。（示意圖／gettyimages）

交稅2024｜便利店交稅

可到香港任何1間 7-Eleven 便利店、OK 便利店、VanGO便利店及U購select繳交税務局賬單。當中7-Eleven便利店只接受現金繳款，OK便利店、VanGO 便利店及U購select則接受現金及「易辦事」繳款。

要注意，每次現金繳款金額上限為港幣5,000元；每次「易辦事」繳款最多可繳交3張帳單，交易金額上限視乎個別發卡銀行「易辦事」每日交易限額而定。

交稅2024｜郵寄交稅

支票須加劃線並註明支付「香港特別行政區政府」，於支票背面寫上以下有關編號：

於支票背面寫上對應編號。（稅務局網頁）

信封面上寫上郵寄地址：香港九龍協調道郵政局郵箱 28282號税務局局長收

將付款文件（繳款單、整頁繳税通知書或繳税通知書下方的付款回條）連同支票寄回，但請勿把它們釘在一起。

付款文件一覽。（稅務局網頁）

交稅2024｜郵政局交稅

可攜同繳款單到郵政局以現金、支票或「易辦事」繳付税務局賬單。每日現金繳款金額必須少於120,000元。

郵政局地址及辦公時間，可致電香港郵政熱線：2921 2222，或瀏覽香港郵政網頁。

另外，如親臨啟德税務中心繳税，請到協調道郵政局，地址：香港九龍啟德協調道3號工業貿易大樓地下。

收款時間：

星期一至五：上午9時30分至下午5時

星期六！上午9時30分至下午1時



市民須按時交稅。（資料圖片）

交稅2024｜海外交稅

若你身在海外，你可使用以下途徑繳交税款：

1）持有香港銀行戶口

網上交稅：

如果持有香港銀行戶口，可透過互聯網繳付税款，本港銀行可讓客戶透過網上理財服務，從客戶銀行戶口扣取金額繳交税款。

劃線支票交稅：

也可郵寄劃線支票繳付税款，須註明支付給「香港特別行政區政府」，並在支票背面寫上繳付税單的檔案號碼及收款帳號。

支票連同繳款單須一併寄到以下郵寄地址：税務局局長 香港九龍協調道郵政局郵箱28282號

郵寄須確保足夠郵遞時間及郵資，郵資不足的信件將不獲接收，亦不接受現金或期票。

2）沒持有香港銀行戶口

銀行本票交稅：

如果你不在香港，亦沒有持有香港銀行戶口，可郵寄銀行本票以繳付税款，並須註明支付給「香港特別行政區政府」。該銀行本票須為港幣本票，以確保所繳付金額足夠和正確。

銀行本票連同繳款單須一併寄到以下郵寄地址：税務局局長 香港九龍協調道郵政局郵箱28282號

海外銀行戶口劃線支票：

海外銀行戶口劃線支票須註明支付給「香港特別行政區政府」，並在支票背面寫上繳付税單的檔案號碼及收款帳號，一併寄到以下郵寄地址：税務局局長 香港九龍協調道郵政局郵箱28282號

為避免因外幣匯率變動而導致金額不足，税務局建議該支票金額略為高於所繳税款，任何多繳税款將以港幣劃線支票退回。稅務局又提醒，勿將海外銀行戶口支票上幣值更改為港元，以及勿郵寄海外銀行戶口港幣支票，否則本港銀行在兌現該支票前，須將你的支票寄回有關發票銀行，有關銀行費用將由你本人承擔，亦會延長處理該筆繳付税款時間。

透過其他人士於香港繳税

你也可透過香港的親友替你繳付税款，他們可以選擇使用電話、銀行自動櫃員機、互聯網，親臨或郵寄付款。