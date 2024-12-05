看cam片揭遭奶奶講壞話！聽老公說1句話更嬲　人妻怒呻：我不服氣

婆媳關係向來是千古難解的死結，如果連丈夫都不支持自己，妻子就更加難過了。台灣有人妻在網上訴苦，稱看家用監視器影片得知崩潰事實──發現奶奶向親友說她的壞話，包括「碰到面打聲招呼後閃人」等，當奶向兒子訴苦時，他竟幫口怪責妻子，說她「沒做媳婦的樣子」。人妻聽罷更生氣，強調所有家務由她一手包辦，自問「該做的一樣沒漏掉」，「一定要跟着你媽（奶奶）一起說別人家的閒話，才是好媳婦嗎？」，更慘呻「我不服氣，結婚不是要來取悅你爸媽的」。



網民紛紛力撐樓主，對其感受深有共鳴，留言指「跟我家的一模一樣。現在撕破臉，已經不再跟他們來往了」、「我公婆也是這種，隊友（丈夫）也是一樣沒用」、「辛苦了」。



樓主發現奶奶原來一直不滿自已，更暗地裏向親友說三道四，又向兒子訴苦。（《BB來了》電視劇照）

樓主在facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，原本以為家庭生活幸福美滿，卻偶然從家用監視器獲悉真相，因拍到奶奶在背後向親友說三道四，以及向兒子訴苦，而丈夫不但沒有幫口，甚至落井下石，形容樓主「沒做媳婦的樣子」。

樓主在文中反問「到底媳婦要有什麼樣子？」，遇見奶奶打招呼後離開，「錯了嗎？一定要跟着你媽一起說別人家的閒話，才是好媳婦嗎？」，老爺和奶奶對她沒有養育之情，為何她需要退出原生家庭委屈融入夫家。樓主更指，奶奶對外到處說她的不是，丈夫是否要她當作沒事，扮演傻瓜被其他人取笑。

丈夫不但沒有幫口為妻子解釋，甚至落井下石，形容妻子「沒做媳婦的樣子」。（《BB來了》電視截圖）

樓主怒呻：結婚不是要來取悅你爸媽的

樓主自問對家庭問心無愧，「該做的一樣沒漏掉」，包括買餸、洗衫、煮飯、接小孩返學放學，以至打掃，「至於說我（樓主）沒做好媳婦的樣子，我不服氣，我們結婚不是要來取悅你爸媽的」。

大量網民分享自身經歷去安慰樓主，「辛苦了，能體會你的感受」、「丈夫都不挺你，留下來有何意義？」、「老公既不挺你，那就離婚吧」、「不要活在別人嘴裡，生命有限，別理會」。

（facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」）