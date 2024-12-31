直擊港女詐病請假北上玩！視后級演技變聲錄音呃上司　結局曝光！

工作的責任感呢？很多打工仔都試過裝病「射波」請假，借口可謂層出不窮，而近日有網民坐港鐵時，直擊1名港女為了與男朋友北上玩樂，即場表演「視后級演技」，戲精上身扮病變聲錄音向上司請假，甚至故意佯裝咳嗽試圖騙過上司，而最終竟順利獲上司同意放病假。有網民笑言若該名港女被上司發現裝病才最過癮，「以為你話咁啱佢上司就出現喺佢旁邊」、「佢老細睇到呢個threads就好笑」；但也有人認為上司知情，但只能無奈批准放病假，「唔係真係以為老細唔知係扮下話？」。



有網民坐港鐵時，直擊1名港女為了北上去玩而扮病，變聲錄音向上司請假。（《來自星星的你》劇照）

該名網民在「奴工處」Threads專頁發帖，指日前乘坐港鐵上班期間，目擊到有港女疑似詐病請假北上遊玩。樓主當時坐到牛頭角站，留意到1對拖着個小型行李篋的年輕情侶上車，疑似準備北上。

女生捏鼻變聲錄音請病假

該對情侶上車，當中女生坐到樓主身旁，男生突然詢問女生是否已透過WhatsApp向上司請假，以免無故缺勤被當曠工。而女生即時拿出手機，並利用驚人的「變聲」技巧錄音請病假，「跟住左手捏住個鼻，右手撳住個錄音制再用氣聲講」。而樓主偷聽到對方向上司表示早上突然重感冒發燒頭暈，又假裝咳嗽，稱稍後會去看醫生。

樓主指女生捏鼻變聲，假裝生病的聲音。（《藍色海洋的傳說》劇照）

隨後女生向男友表示收到上司回覆同意病假申請，男友即帶笑嘲諷她「啲戲攞到視后」。而樓主在旁看足女生「射波」全程，忍不住笑出聲。

網民指結局不夠完美

帖文引起網民討論，不少人都覺得女生成功詐病請假去玩的結局「唔夠完美」，並表示如果她被上司發現裝病才最好笑，「我最期待嘅事無發生到」、「錄到地鐵嘟嘟嘟閂門聲嘅睇佢點兜」、「以為你話咁啱佢上司就出現喺佢旁邊」、「佢老細睇到呢個threads就好笑」。不過也有人表示「唔係真係以為老細唔知係扮下話？」、「射波去玩都唔預早完成手續，仲要人提」、「後生係咁㗎啦，睇開啲」。

（Threads）