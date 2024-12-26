20歲女下體「長痘痘」求診要暗瘡膏　醫生一看秒嚇呆：整片菜花田

私密處出現病灶可能令人難以啟齒，而自行判斷情況更可能影響治療。台灣有婦產科醫生分享病例，指有些女士或因尷尬不願上內診檯檢查，而1名20多歲的年輕女生，求醫時指私處長了「很多小痘痘」，並指上網搜尋資料後相信只是「青春痘」，不想檢查並要求醫生直接開些治療毛囊炎的藥。不過醫生擔心她的情況並非「痘痘」，與護士輪番勸說女生檢查。女生勉為其難同意後，剛張開腿就令醫生驚呆。原來女生患上俗稱「菜花」的尖銳濕疣，而且病毒濃度高，醫生形容其下體已是「整片菜花田」，需做手術處理。



台灣1名20多歲的女生私處長了「很多小痘痘」，求醫時要求醫生直接開些治療毛囊炎的藥，檢查後才發現其實是「尖銳濕疣」。（GettyImages）

台灣婦產科醫生王樂明早前在當地節目《醫師好辣》中分享病例，1名20多歲的女生前往婦產科求醫，一來就直接要求醫生開些「痘痘藥」。醫生奇怪女生的要求，以為對方受青春痘困擾，建議她轉去皮膚科。女生這才透露「痘痘」長在私處，「下面很多個小痘痘」。

女生尷尬不想檢查

醫生指這個情況或許不是毛囊炎，為確認情況需要進行內診，但女生堅稱上網搜尋過相關資料只可能是青春痘，並且一直害羞尷尬不願坐上內診檯。醫生好言相勸，「我說『萬一開藥了治療不好，變成沒有達到你的（求醫）目的』」，而一旁的護士也幫忙解釋檢查的需要，「搞不好不是痘痘」，女生終於甘願接受檢查。

王樂明指女生私處患上尖銳濕疣，下體已變成「整片菜花田」。（GettyImages）

醫生驚見「菜花田」

該名女生剛張開腿就令王樂明驚訝不已，因為女生根本不是毛囊炎，而是大片「尖銳濕疣」，且並非1顆、2顆，嚴重程度令他驚呼「整片菜花田」。

王樂明解釋，尖銳濕疣是病毒性感染，而從女生患處情況判斷，其病毒濃度很高，可能需要電燒手術，之後再外用抗病毒藥膏來治療；而且，因為尖銳濕疣會經性接觸傳染，因此伴侶也要一同前來診治。

尖銳濕疣會經性接觸傳染，因此另一半也要接受治療。（GettyImages）

女生：男友已換人

但是，當女生被要求叫男友一同治療時，她卻說「可是我男朋友換人了」，令王樂明傻眼，於是只能叫她要通知前任及現任都去接受治療，並表示治療必須是雙方的，以免之後再相互傳染。

（醫師好辣）