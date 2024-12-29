訂Labubu公仔店員因1事拒發貨！歌手曲赤怒報警　為女兒慘食炒價

為買全球大熱的Labubu公仔，最終要報警？香港唱作男歌手兼Rapper曲赤（馬恒修）為向3歲半女兒送上聖誕禮物，特意在泡泡瑪特（POP MART）玩具店網上預訂全球爆紅的Labubu新出的坐坐派對系列公仔。可是，他在聖誕節（12月25日）當日到灣仔分店取貨時，被指輸入身份證號碼程序出錯，因店方只要求輸入最尾4個數字，而他輸入全部身份證號碼，店員因此拒絕發貨。事件令曲赤感到十分憤怒，解釋曾更新再填上4位數字，但電腦並無其更新紀錄，認為是店家網頁出問題在先，但店員堅持不發貨，雙方一度發生爭執，最終曲赤要報警處理。



《香港01》向曲赤了解事件，他因稱懷疑被騙而報警，認為有人以不當手法銷售，質疑有人扣起貨品，再以高價轉賣圖利，他事後會向消費者委員會作出相關投訴。此外，他在店家的IG專頁提出同樣投訴，竟發現「受害人」不止他1個，他指有網民也因同樣問題被拒絕發貨。而最令人他氣憤的是，當日滿心歡喜帶女兒去取貨，卻換來女兒失望大哭，也讓他未能以正價$720買入貨品，最終要以1,200元炒價購買同款公仔去逗女兒開心，即較原價貴近七成。《香港01》就事件向警方及消費者委員會作出查詢。



曲赤與太太及女兒也是Labubu粉絲。（曲赤提供）

曲赤早前到POP MART利東街分店取貨時，被店員指因他填錯資料而拒絕發貨。（曲赤提供）

購買Labubu公仔給女兒做聖誕禮物

現年41歲曲赤，洋名K-Chek，原名馬恒修，是導演馬天耀的兒子，本身是說唱歌手（Rapper）及創作人。他就是次事件接受《香港01》訪問時表示，今年平安夜12月24日在POP MART網上預訂新出的The Monsters Labubu坐坐派對系列，他經個多小時網上排隊，終成功購買價值720港元、1套6個的Labubu系列公仔。他指翌日聖誕節與妻女滿心歡喜由屯門駕車到灣仔利東街分店取貨。

曲赤被店員指填錯資料拒絕發貨，雙方發生爭執。（曲赤提供）

被指填身份證號碼程序出錯 店員拒發貨

可是，店員以他輸入身份證號碼程序出錯為由，拒絕向他發貨，「佢話我入晒全部身份證號碼唔啱，系統只要求最尾4個號碼」，店員指按規例他不合符取貨資格。曲赤立即向店員解釋，指他初時確實輸入了全部號碼，但發現只要求最尾4個號碼，已按了更新，並收到取貨通知。「我懷疑是太多客人迫爆Server（伺服器），而令電腦系統出錯，才會未能紀錄我的更新號碼」。

Labubu新出的坐坐派對系列公仔。（網上圖片）

曲赤：網上系統好唔合理

曲赤怒稱，「點解要我山長水遠來到店鋪先話我出錯，而唔係網上預訂時，網頁會顯示我不合資格呢，這點令人百思不得其解。我當時仲同店員拗，不論數字多少，但紀錄上確實是我嘅身份證號碼，證明我係實名買家，而唔係買嚟炒，點解個系統可以咁唔合理」。

紅爆全球的Labubu是出自生於香港的比利時籍藝術家龍家昇（Kasing Lung）創作。（小紅書@时i时e花艺师Craftener）

見女兒失望大哭最難受

最令曲赤氣憤的是「這套公仔是送給女兒的聖誕禮物，帶埋個女去店鋪，點知換來失望，阿女知道沒有禮物時勁唔開心，大哭起來扭計，而我們等候警察到來時，又要女兒『罰企』足成個鐘」，因為讓女兒失望，而令曲赤十分難受，最後為哄回女兒，只好以1,200元價格購入同款公仔，「要食炒價以近兩倍價錢買回來」。

曲赤因而懷疑被騙，當日立即報警投訴有人以不當手法銷售，他指警方到場已將事件紀錄在案。（曲赤提供影片截圖）

曲赤因而懷疑被騙，當日立即報警投訴有人以不當手法銷售，他指警方到場已將事件紀錄在案。（曲赤提供影片截圖）

曲赤已向警方及消委會投訴

由於他認為系統有問題在先，但店員堅持不發貨，雙方一度發生爭執。他當日立即報警，投訴有人以不當手法銷售，他指警方到場已將事件紀錄在案，但由於雙方未涉及金錢交易，建議他循民事追討賠償，其後他向消費者委員會作出投訴。

韓國女團Blackpink成員Lisa對Labubu愛不釋手。（ig@lalalalisa_m）

Blackpink成員Lisa被Labubu攻陷帶動銷售

紅爆全球的Labubu是出自生於香港的比利時籍藝術家龍家昇（Kasing Lung）創作，他與家人早年移居荷蘭，其本業是插畫師，於2015年受北歐神話啟發，創作出一系列「The Monsters」，生活於森林的精靈，每個角色都有其故事及獨特的世界觀，其中有大耳朵及尖牙的Labubu是當中最受歡迎的角色，連Blackpink成員Lisa被攻陷，甚至進一步帶動銷售，讓Labubu成為潮人包上的必備吊飾！