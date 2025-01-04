新年六合彩！幸運兒中5個字三獎獲$X萬　網民齊賀：差1個字中1億

【金多寶／1億六合彩／馬會】六合彩新年金多寶於本月2日舉行的攪珠，馬會估計頭獎高達1億元，但頭獎再次無人中，已累計8期頭獎無人中，而1月7日攪珠的六合彩，若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達1.28億元，將是史上最高的六合彩頭獎彩金。



1.28億元六合彩當前，不少市民都並望沾染旺氣去增加中獎機會，而在1月2日舉行的1億元「新年金多寶」，雖然無人中頭獎，但有網民在「連登討論區」上載自己的投注紀錄，表示自己當晚「中咗三獎」，笑言「1人1句祝福」，可見其投注號碼是9、17、42、44、45、46，10元一注獲派80,400元。大量網民留言向樓主講恭喜，「恭喜過肥年，對屋企人好啲」、「恭喜晒，留名黐下運氣」，更有人笑指樓主「差1個字中1億」。



連登網民指自己投注號碼是9、17、42、44、45、46，10元一注獲派80,400元。（連登討論區圖片）

1億元六合彩新年金多寶攪珠結果。(馬會直播截圖）

六合彩從未突破億元大關 最高派彩紀錄派9,124萬

本月2日晚上攪出號碼分別是9、23、42、44、45、46；特別號碼為22。頭獎又無人中，已累計8期落空，馬會再次跳過一期攪珠，新一期六合彩延至下周二（7日）晚上才舉行，馬會估計頭獎如10元一注獨中，可獲得1.28億元彩金。

馬會表示，六合彩經歷近50載，每注派彩從未突破億元大關。目前六合彩最高派彩紀錄為2021年第73期（8月26日），當時有幸運兒以10元一注獨中高達9,124萬元派彩。

（綜合）

六合彩新年金多寶攪珠本月2日舉行，馬會估計頭獎高達1億元，但頭獎再次無人中，累計8期落空，令到不少市民重新燃起中獎希望。(黃浩謙攝）