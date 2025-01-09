新春旅遊穿搭│淘寶年貨節最強優惠　精選10款好物+6大慳錢攻略

【淘寶優惠 / 淘寶優惠碼 / 淘寶年貨節 / 著數優惠／蛇年2025】農曆新年長假期將至，要開心出門旅遊兼行個大運，各式旅遊用品都不能或缺。想每分錢都使得至抵至精明，就不要錯過現正舉行的淘寶大型促銷購物活動「淘寶年貨節」，多款潮流、實用行李箱、新衣服應有盡有，而且折扣多籮籮，為你提供最豐富、最優惠着數選擇。



不用怕花多眼亂，「01熱話」為大家精選淘寶10款超人氣新年冬季穿搭及旅行用品，讓你輕鬆迎接蛇年。「淘寶年貨節」除有多重折扣優惠，亦會繼續有限時全港包郵活動，即睇6大至抵慳錢攻略！



即搶淘寶年貨節2025精選爆品！

淘寶年貨節冬裝新春穿搭推介【1】新款冬季法式修身連身裙

（淘寶圖片）

冬天不一定「包到隻糭」，欠缺美感！這款糅合磚紅色、法式設計的時尚冬裝連身裙，不論是輕熟女、少女的你都非常適合寒冷天下穿著。這款裙可配襯絲襪、長短靴及不同質感、材質的飾物，配合修身剪裁，讓你展現非一般優雅大方的時尚魅力！

冬季小香風法式红色連身裙￥229

淘寶年貨節冬裝新春穿搭推介【2】小香風拜年紅色冷衫

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新年新氣象，當然要穿新衣！不過作為新時代女性的你，拜年不一定要著傳統唐裝！這件酒紅色上身冷衫可配搭長褲、長裙、短裙，非常百搭！打卡拍照時顏色亦會非常出眾，而冷衫上的扭扣亦鑲嵌了彩色珠珠，簡約中帶點色彩，不顯單調，適合親友聚會、結婚宴會等場合。

小香風拜年紅色冷衫¥99起

淘寶年貨節冬裝新春穿搭推介【3】新年酒紅針織V領毛衣

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過年穿上這款酒紅色針織毛衣，象徵新一年鴻運當頭，V領設計充滿時尚感，寬鬆袖款適合各式穿搭，讓你在大時大節時也可保持個人風格。

新年酒紅針織V領毛衣¥39.9

淘寶年貨節冬裝新春穿搭推介【4】可愛童裝公主風旗袍

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「有件拜年戰衣，利是都逗多啲！」這件童裝旗袍上附有中華風刺繡、精緻的毛絨，高貴中帶點可愛，令小朋友化身為可愛小公主，配合新年喜氣洋洋的熱鬧氣氛，定必成為親友之間的焦點！

可愛童裝公主風旗袍¥146起

淘寶年貨節冬裝新春穿搭推介【5】毛孩可愛新年麻雀發財毛衣

毛孩是家中一分子，當然也要一起穿新衣迎蛇年！讓毛孩穿上這款新年麻雀發財「戰袍」，寓意貓咪、狗狗和主人在新一年都發、發、發！選料柔軟有彈性，毛孩穿得舒適，自然會乖乖幫主人招財添好運！

毛孩可愛新年麻雀發財毛衣¥58起

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冬季旅遊出行好物推介

農曆新年除了四出拜年，不少人都會趁難得長假期出門外遊，以下推介五款精選旅遊出行好物，立即把握淘寶年頭最強優惠的「淘寶年貨節」入手！

淘寶年貨節旅行用品推介【1】超大容量 加厚鋁框行李箱

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新年出遊想穿新衣打卡拍照，而冬季去旅行也要帶上羽絨、大衣、頸巾等禦寒衣物，再加上要血拼購物，自然需要一個超大容量的行李箱！淘寶上有不同款式的超大容量行李箱，一家大小出遊也能輕鬆裝下所有厚重衣物、旅遊用品和和購物「戰利品」，更有加厚鋁鎂合金邊框設計，加倍結實耐用。

超大容量加厚鋁框行李箱￥378起

淘寶年貨節旅行用品推介【2】側開蓋、可擴展 登機行李箱

如果想輕鬆出遊，不希望帶太多行李，也可選擇小型行李箱，方便帶上機艙，適合短途旅遊、出差等。這款20吋超輕便行李箱上附有隱藏掛鉤、杯架等，方便解放雙手，再加上側開設計，讓你可隨時隨地收納取物，更可擴展約20%容量，助你靈活運用空間，並有多種特別色系選擇，絕對是出門個性之選。

側開蓋、可擴展 登機行李箱¥358起

淘寶年貨節旅行用品推介【3】旅行防水手提收納包

回程時行李箱總是「爆喼」不夠裝？一個輕便收納包可以幫到你！這款收納包容量超大，等同一個20吋行李箱，防水物料輕便耐用，摺疊式設計方便攜帶，展開後可固定套在行李伸縮桿上，行李容量即時增加一倍！

旅行防水手提收納包¥19.9起

淘寶年貨節旅行用品推介【4】全球通用萬用旅行轉插

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萬能轉插是旅行必需品之一，天貓上這款轉插包含美標、澳標、歐標（德標）及英標四種插頭，可於100V至240V不同電壓環境下使用，真正全球通用。雙USB插口設計，能兼容多種電子產品，支援2.4A快速充電及智能分流，更有防雷擊、防觸電、防燃燒三重安全防護，使用更安心。

全球通用萬用旅行轉插¥25.4

淘寶年貨節旅行用品推介【5】行李防盜鋼索繩掛鎖

（淘寶圖片）

坐長途火車沒法長時間看顧行李，可選用這款行李防盜掛鎖，80厘米鋼絲繩可自由伸縮，小巧設計方便攜帶，可設定三位密碼，將行李鎖於行李架上，便可爭取時間安心休息。

行李防盜鋼索繩掛鎖¥19.8

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淘寶年貨節優惠攻略【1】天貓淘寶跨店滿¥200減¥30

年貨節將推出跨店每滿¥200減¥30超抵優惠！由2025年1月6日晚上8點正年貨節開始，至1月20日晚上11點59分，天貓、淘寶大量商品都有跨店每滿¥200減¥30，千萬不要錯過！

淘寶年貨節優惠攻略【2】官方精選商品立減85折起

除了跨店每滿¥200減¥30，「淘寶年貨節」期間官方精選商品更通通立減85折起，一減再減，幫你慳到盡！

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淘寶年貨節優惠攻略【3】¥99全港包郵

廣受歡迎的「¥99全港包郵」延續到2025年！在淘寶香港站搜索或瀏覽時找到帶有【HK¥99包郵】標識的商品 ，只要實際付款金額滿足¥99元門檻，下單收貨地址為中國香港地區地址，並使用自提取貨，即享包郵免付運費。

淘寶年貨節優惠攻略【4】新用戶優惠

新用戶更有超強迎新優惠：

1. 三單解鎖紅包：新人首單立減¥50，滿足活動條件即可領取，第一個¥50（門檻¥51）紅包將自動發放到賬，而第二個（門檻¥400）及第三個（門檻¥500）¥50紅包則需主動領取。

2. 首單0負擔：「¥0運費」直運運費最高立減¥20；「0%手續費」新用戶首筆HKD支付，手續費最高可抵HKD$5；「HK免費退」首單購買帶有「HK免費退」標籤的實物商品，可享受首單免費的本地退服務。

淘寶年貨節優惠攻略【5】「01熱話」獨家優惠碼

「01熱話」讀者更可專享獨家優惠碼！只要結賬時滿¥168，輸入優惠碼「HOT18」即可享減¥18優惠！優惠碼數量有限，搶完即止！

淘寶年貨節優惠攻略【6】3大支付優惠

不要錯過優惠年貨節3大精選支付優惠！

1. 免手續費優惠：PayMe & AlipayHK餘額可享免手續費，單筆最高立減上限HKD10，每位用戶限享一次，數量有限，先到先得。

2. PayMe：用戶可於PayMe App領取買滿HKD500立減HKD20優惠券，活動期間每位用戶每日最多使用一次，全週期內最多使用兩張優惠券，優惠券領取後當日內有效，數量有限，先到先得。

3. 螞蟻銀行Ant Bank PayLater：1月6日晚上8點至1月20日晚上11點59分，可享買滿$300立減$30優惠，每日共200個名額，數量有限，先到先得。

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