4屍5命！全職爸爸槍殺孕妻與2孩後自轟全死　行兇前無異樣極詭異

美國發4屍5命生倫常慘案！1名全職爸爸懷疑在家中槍殺其懷孕7個月的妻子和2名年幼子女，繼而開槍自殺身亡，當地警局局長形容當差30多年來見過的「最糟糕的案件之一」，正調查行兇動機。據報道，男死者是眾人眼中的好爸爸、好丈夫，但在另一段戀情中曾涉嫌襲擊罪名被捕，與女死者結婚後沒有家暴紀錄，而事發時亦無異樣，突然行兇後自殺的原因成謎，而女死者的親友在網上公開籌款，希望協助她們一家辦理身後事，已籌得超過3.1萬美元（約24萬港元）。



丹妮爾生前擔任律師助理，渴望生兒育女組織家庭。（GoFundMe網站圖片）

高中同學墮入愛河 結婚生兒育女

據了解，39歲男死者尼古拉斯（Nicholas D. Arruda）和同齡妻子丹妮爾（Danielle L. Arruda）在羅德島州（Rhode Island）的北金斯敦（North Kingstown ）長大，2人前往同一間高中讀書，相信當時認識，隨後墮入愛河，2017年結婚。

丹妮爾擔任律師助理，並在西格林威治（West Greenwich ）夏延小徑（Cheyenne Trail）郊外地區買樓，2019年和丈夫搬進上址，丹妮爾渴望生兒育女組織家庭，婚後如願生下長女阿黛爾（Adele）和兒子菲萊克斯（Felex），被殺時分別只有5歲和2歲。

大約11年前，尼古拉斯在另一段戀情中涉嫌襲擊罪名而被捕。（示意圖/gettyimages）

男死者11年前涉襲擊被捕

尼古拉斯大約在11年前於另一段戀情中涉嫌襲擊罪名而被捕，他本身繪畫維生，但因背部受傷而失業多年，案發前沒有工作，並擔任全職爸爸。尼古拉斯在眾人眼中疼愛子女，是一名好丈夫、好爸爸，婚後沒有家暴紀錄，而新冠肺炎疫情期間女兒無法返學，尼古拉斯陪伴女兒在家中學習。

慶祝聖誕期間無異樣

尼古拉斯舉家於2024年聖誕節如常和親友度過佳節，眾人其中一個話題就是丹妮爾懷有7個月身孕，估計大約2個月後產嬰，但她一直沒有確定嬰兒性別，而慶祝聖誕時他們一家沒有異樣，豈料數天後發生滅門慘案。

女死者的親友在GoFundMe公開籌款，以協助一家辦理身後事。（示意圖/gettyimages）

警破門入屋揭發命案 相信男死者槍殺妻兒後自轟亡

丹妮爾今年1月2日和3日沒有上班或請假，情況引起同事懷疑而報警，警員當天破門入屋了解，結果發現尼古拉斯一家的遺體，立即對案件展開調查。

當地警局局長拉姆齊（Richard N. Ramsay）交代案情指，相信案發於今年1月1日晚上8時至今年1月2日凌晨5時20分，所有死者都有致命槍傷，均沒有掙扎跡象，但尼古拉斯遺體旁邊放有1支長槍，故相信他自殺前開槍殺死其家人，警方正調查其行兇動機，但拉姆齊坦言「可能永遠不知道為什麼會發生這種情況」，甚至形容是其30多年職業生涯中見過的「最糟糕的案件之一」。

女死者一眾親友對慘劇難以置信，並在GoFundMe公開籌款，希望協助她們一家辦理身後事，目標是2.5萬美元（約20萬港元），目前已經籌得超過3.1萬美元（約24萬港元）。

（綜合）