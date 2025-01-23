AlipayHK北上神器！坐最新無人駕駛網約車　農曆新年推北上優惠

現時港人北上已成習慣，無論是到內地購物消費，抑或農曆新年前掃年貨，一個可以隨時隨地付款、預約各種服務的支付APP必不可少。其中AlipayHK幾乎連繫內地所有消費和生活服務，過去一年已打通近200個跨境服務常用小程式，除了預約美甲、餐廳等服務外，更可體驗內地最新潮的無人駕駛網約車，即使普通話非常普通，也能輕鬆掃碼落單，再加港幣支付和大量優惠，猶如港人北上百寶袋！



最近AlipayHK更與兩地政商界合作，配合兩地市民北上南下消費旅遊，包括和羅湖區政府共同舉辦跨境消費嘉年華，為內地小商戶帶來更多港客。另一邊廂支付寶亦與香港旅遊發展局合作推出「香港新春節慶」抽福袋活動，同期透過Alipay+令外籍遊客都能在本港用其電子錢包消費，在港深度體驗獨特的過年氣氛。



AlipayHK去年打通200個跨境服務小程式，買奶茶等飲品直接掃碼落單可打破溝通障礙。

AlipayHK服務無孔不入 小程式掃碼落單打破溝通障礙

AlipayHK數據顯示，2024年香港用戶以AlipayHK在內地消費，日均交易筆數較2023年增長逾兩倍，交易人數增長超75%。AlipayHK替任行政總裁梁溢堅指，目前程式已覆蓋內地8,000萬間支付寶商戶，港人北上消費只要看到商戶有「支付寶」或「AlipayHK」標誌就能用港幣支付，享受和內地用戶同樣的多元服務體驗。

梁溢堅表示，去年AlipayHK打通了近200個跨境服務小程式，服務無孔不入。在眾多小程式中又以call車、掃碼點餐、點珍珠奶茶最受歡迎，而自助攝影機、自助售賣機、增值電話費亦是熱門服務。港人回內地買奶茶，若要用普通話落單要求幾分甜、幾多冰可能是一大難題，但現在用小程式掃碼落單即可解決溝通問題。

通過AlipayHK上的「小馬智行」無人駕駛小程式Call車，可體驗內地最新潮的無人駕駛出租車。

用AlipayHK小程式北上體驗內地最潮「無人駕駛車」

以call車為例，內地早已進入網約車時代。梁溢堅表示，AlipayHK上有齊高德、滴滴等內地常用網約車App，香港用戶即使無內地手機號碼一樣可以「一鍵call車」。為方便港人大灣區日常通勤需要，AlipayHK已接入環島中港跨境大巴小程式，方便港人乘大巴直達深圳，再call車前往目的地，全程一APP無縫銜接。

早前就有香港KOL北上體驗「無人駕駛車」，通過AlipayHK上的「小馬智行」無人駕駛小程式Call車，即可坐上充滿科技感的無人駕駛車。車上只有顯示屏展示行駛軌跡、路況、車速，由深圳灣到後海時速60公里，駕駛水平不輸老司機，由落單到坐車一APP搞掂。

AlipayHK與羅湖區政府合作辦跨境消費嘉年華，為港客帶來多項優惠。

與羅湖區政府辦跨境嘉年華 港客單筆最高立減666元

AlipayHK亦會與多地政府及商家合作，推出優惠刺激消費，包括與羅湖區政府合辦跨境消費嘉年華。區內五大商圈逾10萬商戶集體參與，為港客帶來多項優惠，包括單筆消費最高可立減666元，整合「支付+優惠+服務」。

羅湖區金融服務署副署長皮俊表示，2025年1月份首10日，羅湖口岸北上人次同比增長超過30%，其中七八成都是香港人，希望通過這次合作，將便利的跨境支付服務推廣至中小商戶，為小商戶帶來更多港澳客戶。

香港AlipayHK商戶接受遊客使用Alipay+錢包付款，現時兼容9個國家及地區共14款電子錢包，方便外地旅客在港消費。

攜Alipay+兼容14款電子錢包吸遊客 宣揚本港「好客之道」

最新公布的《全球金融中心指數》中，香港排名亞洲第一、全球第三，對全球商旅客而言，香港極具吸引力。

為方便海外旅客來港，通過螞蟻國際旗下的Alipay+跨境支付解決方案，多達9個國家及地區的14款電子錢包用戶，可在香港AlipayHK商戶掃碼支付，包括中國澳門Mpay、馬來西亞Touch 'n Go eWallet、菲律賓GCash、新加坡Changi Pay、泰國TrueMoney、意大利Tinaba等，並提供不同減滿優惠和旅遊攻略，改善全球賓客來港消費體驗，亦為全港超過9成線下商戶帶來新的全球化機遇。

同時，農曆新年期間，內地客訪港將享有支付寶「出境過新年 全球筆筆減」優惠。用最新推出的地圖模式即可發掘就近優惠，還會推出境外消費筆筆減優惠接龍，內地旅客10筆支付立減最高免單888元，同時萬寧、屈臣氏、SOGO、周大福等超過30家商戶，都帶來專屬的黑鑽匯率優惠，可謂優惠不斷！

透過Alipay+跨境支付解決方案，外地旅客可在香港AlipayHK商戶用本國的電子錢包掃碼支付。

伴随內地恢復「一簽多行」後，內地旅客訪港熱度升溫。香港旅遊發展局數字顯示，內地繼續是2024年最大的訪港旅客市場，共有3,400萬旅客人次，按年增加27%，反映香港依然是內地居民出境遊熱點。

與此同時，內地客旅遊模式亦由以往購物為主演變成著重「吃喝玩」和文化體驗，相信香港匯聚中西文化的特質，勢必吸引內地客南下感受獨特過年氣氛。今年農曆新年間香港將推出大型熊貓展覽《 PANDA GO！香港遊》，支付寶與旅發局合作推出系列優惠，「香港新春節慶」抽新春福袋領最高800元線下代金券，吸引內地客來港邂逅大熊貓。