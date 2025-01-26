蛇年必玩！八達通「嘟聲報喜」小遊戲　總額$888萬利是等你搶！

農曆新年就到，講到過年最開心兼最重要的事，當然是逗利是啦！利是代表著祝福與好運，祝願新一年有美好開始。今年，八達通推出 「嘟聲報喜」搶利是小遊戲，大派總值 $8,880,000 的大利是！由聽日開始至2月28日，人人每日都有機會搶到高達 $88利是！玩法仲要好簡單，只要用手機掃QR Code 就有機會搶到！想知點樣先可以快人一步搶到這份好運？即看以下詳細攻略，幫你新年行大運，搶住過肥年！



八達通「嘟聲報喜」新年好運大放送

八達通今年推出「嘟聲報喜」小遊戲，為大家帶來新春驚喜！活動期間，八達通將大派總值 $8,880,000 的大利是，人人每日都有機會搶到高達 $88 的利是！只需要用手機嘟一嘟QR Code就可以開搶！

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簡單三步搶大利是！

想搶到八達通利是，就要做好準備功夫！只需跟住以下三步，就可以搶大利是過肥年！

Step 1︰下載/更新八達通App並登入

Step 2︰ 進入「好賞嘟」頁面

Step 3︰ 參加「好賞嘟」並將你的八達通連結至「好賞嘟」

教定鬧鐘！三個時段四大方式搶利是！

「嘟聲報喜」活動將於 2025年1月27日至2月28日 舉行，每日設有三個固定時段派發，分別為 早上7點、早上11點 以及 晚上6點，到時記得教定鬧鐘準時搶利是！

而無論你身處何地，都可以用以下4大方式搶利是！

1. 掃描鬧市各大八達通廣告牌 QR Code：經過銅鑼灣、旺角等鬧市地區，記得留意大型廣告牌或巴士站廣告，用手機掃描 QR Code，即可輕鬆進入小遊戲搶利是！

2. Click八達通App 主頁推廣橫幅：不方便外出？直接打開八達通App，Click「嘟聲報喜」推廣橫幅，無論在家或辦公室，都可以隨時搶利是！

3. 點擊其他八達通「嘟」聲報喜廣告：網上廣告，點擊相關鏈接，即可直接參加，簡單又靈活！

4. 用手機 NFC 位置觸碰參與商戶店內宣傳品：前往參與商戶店內，找到帶有「嘟聲報喜」標誌的宣傳品，用手機 NFC 功能輕輕一嘟，即可解鎖搶利是入口，隨時隨地參加！

成功搶到利是後，你只需要完成一個簡單的小遊戲，即可在八達通App中領取你的大利是！要兌換利是，你需要在領取利是當日或翌日內（即搶利是當日 00:00 至翌日 23:59 期間），使用已連結至「好賞嘟」的八達通完成單次滿指定金額的合資格消費交易。消費方式亦非常多樣，無論是網上購物、出街買嘢食嘢、搭的士、買交通月票，還是泊車，都可以輕鬆完成。完成合資格交易後，現金獎賞最快可於交易後第3日透過八達通App拍卡領取！

成功搶到利是後，你只需要完成一個簡單的小遊戲，即可在八達通App中領取你的大利是！

在領取利是當日或翌日內（即搶利是當日 00:00 至翌日 23:59 期間），使用已連結至「好賞嘟」的八達通完成單次滿指定金額的合資格消費交易，就能兌換利是。

開年有賞 商戶優惠甜蜜迎新春！

搶利是的同時，用八達通App在以下商戶消費，還有多款優惠券等你拎！新春甜蜜賞，食、買、玩優惠都有，總有一款適合你！

記得搶到利是當日或翌日內消費滿指定金額，才可以獲得現金獎賞！

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為了迎接蛇年的到來，八達通特別推出了蛇年限定卡面。新卡面將經典的八達通標誌變成一條充滿活力的幻彩靈蛇，搭配金光閃閃的金幣，寓意財富匯聚，好運連連。

在新年期間，為八達通換上新裝，不僅可以增添節日氣氛，更可以讓你在新的一年裡好運加倍。

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蛇年WhatsApp Sticker傳遞祝福

搶完利是，順手Download八達通蛇年賀歲 WhatsApp Sticker，將新春祝福傳給親朋好友！現在就立即下載，為親友送上滿滿好運和喜氣！

*優惠受條款及細則約束。利是按時段名額有限，面額由大至小順序派發，先到先得，送完即止。完成合資格交易後最快第3天至2025年4月10日於八達通App拍卡領取現金獎賞。請注意，用手機掃描二維碼或觸碰NFC位置前，請提高警覺，確保來源可靠。

（資料及相片由客戶提供）