新年必搶｜八達通「嘟聲報喜」大派利是！未搶利是必讀！

八達通推出嘅「嘟聲報喜」搶利是活動已經進行得如火如荼！大派總值$8,880,000利是！處處都見到八達通巨形搶利是活動廣告牌，等大家瘋搶高達$88嘅利是！你搶到未呢？如果你仲未搶到，就即刻睇埋落去，Step by step教你點樣搶利是！由即日至2月28日，就日日準時搶利是啦！



搶利是前記得 Download及更新八達通App隨時開搶！

要參加八達通推出「嘟聲報喜」活動，搶到大利是，就要事前Download及更新八達通App，並且註冊/登入。然後跟住以下步驟，就可以搶利是過肥年！

搶利是時間：三個黃金時段搶利是 教定鬧鐘唔好錯過！

由即日起至2月28日，每日有三次機會俾你搶利是，每個時段嘅利是會按面額由大至小順序派發，名額有限，先到先得，送完即止。記住呢三個時間，較定鬧鐘準時開搶！

• 朝早7點

• 朝早11點

• 夜晚6點

搶利是地點及方法：四個方法 無論身處何地總有一個啱你！

活動期間，無論你身處何地，就算啱啱瞓醒，只要手機在手都有得搶利是！記得以下四個方法，準備好手機搶利是！

1. 掃廣告牌QR code：36個巨型QR Code遍佈全城！你可以喺銅鑼灣或者旺角嘅八達通廣告牌，或者巴士站嘅廣告牌，Scan上面嘅QR code，就可以搶。

2. 撳App橫幅：開八達通App，撳主頁嘅「嘟」聲報喜推廣橫幅。

3. 撳任何廣告：見到任何八達通「嘟」聲報喜嘅廣告，直接撳落去就得。

4. NFC嘟一嘟：用手機NFC功能嘟吓參與商戶店內嘅「嘟」聲報喜宣傳品。

溫提︰如果你用方法4以NFC搶利是，記得用手機背NFC位置拍向POSM NFC圖案，iPhone 嘅NFC位置喺手機背頂部，記得先開啓熒幕；而Android手機嘅NFC位置，一般喺手機背中間，記得先解鎖手機再嘟！

搶利是步驟：簡單幾步 利是即刻到手！

1. 開搶！： 用上面四個方法，用手機Scan或者撳入廣告就可以開始搶利是啦！

2. 玩埋小遊戲：搶到利是，完成埋簡單小遊戲之後，就可以喺App入面領取利是。

3. 領取利是︰完成小遊戲並於八達通App内領取利是

4. 消費： 喺領取利是當日或者第二日內（即搶利是當日嘅00:00至翌日23:59期間），用你連結咗去「好賞嘟」嘅八達通，單次消費滿指定金額，就可以換利是啦！無論係買嘢、食嘢、搭的士、買交通月票、泊車都得！完成合資格交易後，現金獎賞最快可以喺交易後第3日透過八達通App拍卡領取！

想Check返自己搶咗幾多封利是，只要撳入「我的利是紀錄」就可以Check到。當現金獎Ready，就可以撳「領取獎賞」，頁面就會自動跳去八達通App，啪卡就可以領取現金獎。

即睇搶利是教學影片

商戶優惠：搶完利是 仲有更多著數等你拎！

八達通除大派利是等你搶之外，八達通App內嘅「好賞嘟」仲爲你準備咗一系列食、買、玩精彩新年優惠，喺消費賺現金獎賞嘅同時，仲可以享受額外折扣優惠，好事成雙！

點樣下載商戶優惠券？

1. 搶完利是之後，喺利是記錄頁面會顯示商戶logo。撳「立即享用優惠」按鈕，會跳去八達通App嘅「好賞嘟」頁面。

2.或者直接開八達通App，撳「好賞嘟」頁面。

3.撳商戶優惠，然後下載優惠券。

點樣用優惠券？

1. 撳「好賞嘟」頁面。

2. 撳禮物盒圖案。

3. 喺「最近儲存」入面撳優惠券。

4. 拉動「滑動以使用」，展示QR code或者Barcode俾店員，就可以換優惠啦！

搶利是注意事項！

搶到利是後記得揭曉金額：用八達通App打開利是，揭曉金額。未能成功嘅原因可能係：

• 未下載最新版本嘅八達通App。

• 未登入八達通賬戶。

• 未參加「好賞嘟」並連結八達通卡。

仲未Download八達通App嘅朋友仔，依家就快啲Download兼完成註冊，利是搶到2月28日架！

優惠受條款及細則約束。

^每日最多搶1封利是

*現金獎賞最快可於完成單次合資格交易後的第3天，透過八達通App領取。所有現金獎賞需於2025年4月10日前領取。若你未有在領取期內領取現金獎賞，現金獎賞將會被取消並不作任何通知。

（資料及相片由客戶提供）