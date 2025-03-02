樂極生悲！愛愛試這姿勢太激動　男友陰莖遭坐斷　女友下場慘了

情侶「愛愛」也要量力而為，切勿做出危險動作！有女生於社交平台發相發文表示，他與男友異地戀1年，好不容易見面，結果進行性行為時因想試1個動作，結果「太激動」把男友陰莖「坐斷」，慘遭男友怪責，更表示要分手，令她相當苦惱。



帖文引來網民熱議，直指「看起來爆痛」、「不是不尊重，是這尊太重」、「人間兵器」；但也有網民質疑事件真偽，估計是宣傳交友軟件手法。



女生表示與男友異地戀1年，雙方好不容易見面，結果進行性行為時因想試1個動作，結果「太激動」把男友陰莖「坐斷」。（示意圖／gettyimages）

愛愛太激動 女生坐斷男友陰莖

該女生於1月22日在社交平台threads發布相片，指當天把男友的陰莖「坐斷了」，感到崩潰，「異地三天，結果太用力（陰莖）直接廢了，現在咋辦，怎麼給他家裏人交代，我要不要分手啊」。

至2月11日，樓主再發布同一照片講述詳情，稱與男友異地戀1年，好不容易見面，想以「愛愛」增進感情，結果一時太激動，「把他弟弟坐斷了……」。她表示，事件起因是男友說要嘗試「成人軟體姿勢」，出事後卻一直怪她，「說什麼人生完了，要分手」，令她相當苦惱。

樓主發布照片講述「坐斷」男友陰莖的詳情。（threads圖片）

從樓主上載X光片見到，男友下體陰莖似乎略歪。樓主亦上載1張男生流淚由旁人以紙巾擦拭相片，不過翻查資料，該張流激照片於1月22日已發布，但講述的是其他事件，故估計相中男生並非樓主男友。

樓主稱，現在男友一直怪她，「說什麼人生完了，要分手」，令她相當苦惱。（示意圖／gettyimages）

網民笑：人間兵器

帖文引來網民熱議，「有聽說過這體位比起其他是較高風險」、「不是不尊重，是這尊太重」、「三小啊，看起來爆痛」、「所以（女友）有300斤？」、「有痛感的照片」、「其實蠻好笑的，抱歉」、「人間兵器」。

不過也有網民質疑事件真偽，估計是宣傳交友軟件手法，「又一個宣傳交友軟件的帳號」，但也有人爆笑追問，「有少少好奇，如何激動到可以坐斷？」。