將軍澳落冰雹｜夏天落冰雹天降異象？天文台曾拍片講解：天氣現象

【將軍澳落冰雹】天文台發出特別天氣提示，指下午1時正左右，將軍澳有冰雹報告，預料本港在短期內可能繼續受冰雹影響。雖然現時炎炎夏日市區最高氣溫都有30多度，但原來夏天落雹並非奇異現象！天文台就曾在facebook專頁發布氣象冷知識短片，解釋原來大熱天時落冰雹屬天氣現象。



天文台在facebook專頁發布短片解釋，原來炎炎夏日落冰雹屬天氣現象，落冰雹亦不是冷天氣的專利。（天文台fb片段截圖）

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天文台解釋，大氣不穩定時容易形成積雨雲，而發展成熟的積雨雲會產生強烈的上升氣流，雲中所形的小冰粒會先被拋出大氣上層，然後再被上升氣流帶回高空，其間吸收了四周的小水點，經過多次「來回大氣又折返人間」後，小冰粒漸漸變大，直到上升氣流無法再將變重的冰粒送到高空後，就會落雹。

如果市民想知道何時有機會落雹，天文台就教路看雷達圖，如果雨帶圖示是深紅甚至是紫色，就代表該處對流強烈，有機會落雹。

天文台科學主任林學賢在短片中解釋，夏天落冰雹或出現「石湖風」，都是天氣現象而非又降異象。（天文台fb短片截圖）

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天文台又指，強對流除了會產生冰雹，亦會做成雷暴，而雷暴下的大雨更有機會製造出強達時速數百公里的「石湖風」。即當雷暴發生時，大雨下到地面造成的下撃暴流產生大風，若雨帶夠大，就可能造成「石湖風」，可在數分鐘內風向突變，風速急增，隨時比八號風球的破壞力更強。因此，天文台提醒大眾，當發出雷暴警告時，不只代表會行雷，還可能會有狂風暴雨。

對於「石湖風」這種現象，天文台科學主任林學賢表示，唐詩《咸陽城東樓》中的「山雨欲來風滿樓」，可說是有科學根據。

（香港天文台facebook）