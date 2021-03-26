新疆棉花│「中國李寧」曾登陸巴黎時裝周　心口印繁體大字超觸目

撰文： 夏洛特 最後更新日期： 2021-03-26 20:00

【編按：H&M、Nike、adidas等多個外國品牌因「抵制新疆棉」，在內地引發反抵制潮，大量涉事品牌的代言藝人，例如陳奕迅、陳偉霆、楊穎（Angelababy）、彭于晏等紛紛發聲明解約割蓆，而國產的體育服裝用品李寧、安踏等前備受看好。本文為回顧「李寧」於2018年曾在巴黎時裝周登場的場面。】 中國品牌走出國際不是新鮮事，其中八十年代縱橫世界體壇的「體操王子」李寧，其同名品牌的運動產品近日成為巴黎時裝周一個讓人無法「忽視」的品牌！皆因「李寧」（LI-NING）牌運動服飾在巴黎發布了2019春夏系列時裝，當中最引人注目的莫，過於心口印上「中國李寧」4個紅色大字的上衣及外套。有關產品的圖片極受網民關注，有人大讚中文字令人有親切感，但亦有人彈「土味極濃」，「與祝君安好毛巾是絕配」，更有人好奇問：「點解用繁體字？」 資料顯示，李寧於2018年2月在「2018秋冬紐約時裝周」發布的產品，則用了簡體字「中国李宁」字樣。

李寧（LI-NING）在巴黎發布了2019春夏系列時裝，當中最引人注目的莫過於心口印上「中國李寧」4個紅色大字的上衣。（視覺中國）

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運動員李寧退役後，於1990年創立同名品牌，生產球鞋及服動服裝，又經常贊助各類運動，成為同胞熟悉的運動品牌。

近年多個外國著名品牌的運動產品，如Nike、Adidas及Puma都積極進軍中國巿場，其中Adidas更推出綉有中國字的球鞋，希望博得中國消費者歡心。而李寧則「反攻西方」，繼今年初首度登上紐約時裝周後，本月21日再登上巴黎男裝周。品牌本季以「中國李寧」為主題，官網亦寫道：「靈感源自李寧運動員生涯，以未來的視角重新演繹90年代復古經典運動潮流，展現品牌從經典中傳承而來的積澱，致敬未來的多種可能，再次向世界傳遞中國創造的強勢聲音。」

「中國李寧」主題靈感源自李寧運動員生涯。（視覺中國）

當中最能突顯「中國創造的強勢聲音」的產品，相信非以印有鮮紅色「中國李寧」大字的產品莫屬，無論衣服、背包、襪子，都霸氣地印上李寧的大名或「任意身份」字樣，款式除了紅白配色，還出了青色配藍色的撞色設計，衝擊大眾視覺。同系列產品還有多件以體操服為藍本的貼身衫褲，一批T-shirt則印上品牌創始人李寧年輕時的照片，掌中包括手持「大哥大」電話或做體操時的情況，再於四個角落印上「中國李寧」，以突顯主題。

李寧亦於官方微博公開新系列產品，更形容是「代表中國原創接受世界的審閱」，不少網民都留言狂讚「好看」、「為中國品牌自豪」，有人則嘆該品牌現在已升價十倍，產品偏貴，指「以前沒錢才買李寧，現在卻沒錢買李寧」。

同系列還有多件以體操服為藍本的貼身衫褲。（視覺中國）

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不過，港台網民的品味有點不同，有人認為有關設計「又醜又老土」、「像國中校服」、「連陳冠希同利敏貞都carry唔到」，又笑說其大字設計與「祝君安好」毛巾互相呼應，「配埋『祝君安好』毛巾簡直係如虎添翼」。不過亦有人認為設計在外國可能會受歡迎，只是不明白為何「中國李寧」4 個大字是繁體字而非簡體字的「中国李宁」。

中國運動員經常穿着李寧牌產品，其中羽毛球奧運金牌得主林丹亦穿着李寧牌上衣出戰，更經常在勝出後瀟灑脫衣贈慶。但早前中國羽毛球隊成員李俊慧，在泰國贏出羽毛球湯姆斯盃男子團體賽冠軍，他想學林丹脫衣時，詎料多番嘗試後，彈力十足的戰衣還是卡在他頭部，場面極度爆笑，當時不少網民盛讚李寧球衣質地好、彈力驚人！

（綜合）