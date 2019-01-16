《皓鑭傳》終開播！《延禧》吳謹言續愛聶遠　舞姬翻身奪權成皇后

由《延禧攻略》製作人于正一手打造的《皓鑭傳》，挾着高企人氣令華人劇迷極為期待，原定去年11月15日播出，但在播出前數天突然在無預警下宣布延播。事隔2個月，影片網站平台「愛奇藝」終為劇迷帶來好消息，在微博公布《皓鑭傳》將在本周六（本月19）開播，引起劇迷關注。于正本人也率先在社交網表達心情，稱「心已許，便不負」。

內地劇集《皓鑭傳》去年1在播出前數天突然在無預警下宣布延播，直至日前才公布新的首播時間。（微博「皓鑭傳官博」截圖）

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據《皓鑭傳》劇組公布資料，劇中沿用了不少《延禧》班底演員，當中「魏纓絡」吳謹言與「乾隆」聶遠，會換個時空再續前緣，而《延禧》的「明玉」姜梓新、「高貴妃」譚卓、「李玉公公」劉恩尚及反派「袁春望」王茂蕾，都會參演《皓鑭傳》，而眾人《延禧》的悲情遭遇，有望在新劇中大翻身。

在《延禧攻略》演「魏纓絡」（左）的吳謹言，今次在《皓鑭傳》擔演女主角「李皓鑭」。（微博截圖）

《皓鑭傳》預告片所見，劇情將以吳謹言飾演的李皓鑭為主，講述她由趙國御史之女淪為舞姬，再逆襲成為秦國莊襄王的皇后，即日後秦始皇嬴政之母趙姬。在上位過程中，李皓鑭邂逅了聶遠飾演的衛國商人呂不韋，以及茅子俊飾演的秦國質子嬴異人。三人在群雄割據的戰國時代結成同盟，歷經九死一生後，終一躍登上秦國最高權力的巔峰。從劇情主軸看來，《皓鑭傳》戰場明顯比《延禧》時期的爭宮鬥還要激烈，吳謹言將由宮鬥升級到朝堂上的權鬥。

在《延禧攻略》飾演宮女「明玉」（左）的姜梓新，在《皓鑭傳》飾演醫術高明的殷小春（右）。（微博截圖）

其他《延禧》班底的角色，在《皓鑭傳》的身份及個性均有極大轉變，例如被純妃所害的「明玉」姜梓新，今次飾演醫術高明的「殷小春」，由於擅長用銀針替人治病，所以她在戲內想用針扎誰便扎誰，但亦會延續上一部劇的守護者角色，處處幫助女主角李皓鑭。

在《延禧攻略》飾演反派「高貴妃」（左）的譚卓，在《皓鑭傳》飾演秦孝文王正室「華陽夫人」（右）。（微博「皓鑭傳官博」圖片）

在《延禧》飾演傲嬌反派的「高貴妃」譚卓，在《皓鑭傳》終於圓夢成為皇后，她首次登場便已是秦國孝文王的正室「華陽夫人」，受皇上獨寵，更是秦國質子嬴異人的繼母，待後者即位為秦莊襄王後，便尊她為華陽太后，得以安享晚年。

《延禧》劇中，由劉恩尚飾演的「李玉公公」經常被乾隆皇帝踢屁股，做了「出氣袋」角色，他在《皓鑭傳》則當上趙國丞相趙勝，而在《延禧》中扮演乾隆的聶遠，在新劇中卻要對其哈腰鞠躬，角色甚為神氣。此外，《延禧》劇飾演弘晝的洪堯，亦會在《皓鑭傳》中飾演公子蛟，和李皓鑭關係匪淺，再不迷戀《延禧》奸角嫻妃。

在《延禧攻略》飾演反派大監「袁春望」（左）的王茂蕾，在《皓鑭傳》飾演擁有20個兒子的秦孝文王（右）。（微博截圖）

在《延禧》飾演太監「袁春望」的王茂蕾，在《皓鑭傳》擺脫了太監命運，預告顯示他飾演是登基僅3天的秦孝文王安國君，會與譚卓飾演的華陽夫人結為夫妻，一生擁有20名兒子，連主角之一的嬴異人亦是其兒子，新劇一嘗做「真男人」的滋味。

《皓鑭傳》開播時間：2019.01.19

影片網站平台：台灣愛奇藝

▶導演：李達超

▶主演：吳謹言、聶遠、茅子俊、海鈴、寧靜、佟夢實、譚卓、王茂蕾

（綜合）