網絡未興起時不少人愛看書消磨時間，八十年代香港文壇作家大放異彩，被譽為「鬼故女王」的張宇，以靈異故事闖出一片天，字裏行間鬼影幢幢嚇倒不少書迷。封筆20年的她早前再推《迷離境界》復刻版，專訪時提及最忙時日寫1.5篇鬼故，源源不絕的靈感來自生活，又指人對鬼魂存有好奇心，故「鬼故永不過時」。

有「鬼故女王」之稱的小說家張宇，近日受邀再版名作《迷離境界》復刻版。（溫嘉敏攝）

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被譽為「鬼故女王」的張宇，原名周恆，七十年代曾任電影編劇、電視台資料搜集以及小說刊物《環球文藝》主編，在此期間創作了逾千篇鬼故事，集結而成的小說《迷離境界》系列廣為人知，被屢次再版，令她獲封「鬼故女王」的稱號。

八十年代張宇與畫家丈夫董培新移居加拿大後逐步減產，已封筆廿載的她早前受邀在港再推《迷離境界》復刻版，更舉行簽書會與書迷見面，她接受《香港01》專訪時，談及當年走入鬼故世界的緣由。

張宇為書迷簽名期間，發現有昔日外地書商冒她名宇出版的小說，笑言也是第一次看到其著作的翻版。（溫嘉敏攝）

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「喺《環球文藝》做編輯嗰時，老闆要我交成兩萬幾字嘅故仔，唯有「揀個題材易啲寫落去」，結果張宇選了鬼故事。

她指當年紙媒行業興盛，人們日常娛樂離不開書刊與影畫，她在多本周刊有專欄或小說連載，高峰時期要日寫1.5篇鬼故事，還要兼顧電視台資料搜集工作，忙得連起草大綱的時間也沒有，動筆即直接寫，一度常駐在印刷廠的「字粒房」內趕稿，甚至曾每寫完兩行字就把稿紙撕下來交鑄字師傅排住先。回看當時，張宇謙稱慚愧部分作品「好粗糙」、「係為生活而寫，好似榨汁咁榨出嚟」。

張宇自稱當時是為口奔馳的「普通寫作人」，其作品亦非「經典文學」，惟其不以嚇人而寓意深遠的鬼故事，為不少讀者帶來觸動，她指其筆下鬼故未必血腥恐怖，卻有融入對時事、生活尖銳的一面，「寫鬼故又好，文藝小說又好，所有靈感都嚟自你嘅生活」，她指若當初兩耳不聞窗外事，一直固守在已有認知，一定沒靈感寫出如此多篇作品。

對於再推《迷離境界》復刻版，張宇笑言年輕讀者未必看過其作品，甚至已「打定輸數」不求賺錢，惟望讓年輕人認識他們未及涉足的時代，「想把香港嗰個年代嘅流行文化，介紹畀而家嘅年輕人睇」。

張宇冀望其復刻版小說《迷離境界》能將昔日紙媒「百花齊放」年代，介紹予現今年輕人。（溫嘉敏攝）

她續指寫作時會注入自己對人鬼的看法，認為雖冥冥中有主宰，但鬼魂亦非一種邪惡存在，更多是與人一樣身不由己地存於塵世，遭受命運擺佈，為此她創作出一個「另類」靈異世界，讓讀者體會她對死亡的另一番想像。

張宇指人總被未知的死後世界吸引，故鬼故永不過時，「如果你相信有鬼魂嘅存在，或者相信有另類空間嘅話，呢樣嘢永遠都唔會過時」，最終能否吸引別人，還看作者是否一個說故事能手。

場地提供：森記圖書公司