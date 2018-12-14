【中伏】台女Levi's專門店681元買牛仔裇衫　驚覺是二手勁崩潰

花600多元買名牌衣服，竟然發現是二手衫？台灣一名網民近日在「爆料公社」發文，指自己在Levi’s位於西門町的專門店，以2690元台幣（下同，約681港元）購入一件牛仔布裇衫，店員還說是最新款式。怎料她隔天穿着出門時，卻在口袋發現一張車票及一枚硬幣，相信是店員曾穿着出外，然後原封不動賣給消費者，「這要我怎麼接受？」有網民更留下震撼彈，指自己在好市多只花679元台幣（約172港元）便買到同款Levi’s恤衫。

樓主在專門店購入一件牛仔布裇衫，結果竟在口袋內發現一張車票及硬幣。（fb「爆料公社」圖片）

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台灣網民昨日（13日）在facebook群組「爆料公社」發文，指前日（12日）在西門町一間Levi’s門市，買了一件穿在模特兒公仔上的牛仔布裇衫，店員還強調這是最新款式，盛惠2690元。第二天她開心穿着出門，結果發現左邊口袋有一張今年9月13日的客運車票，而右邊口袋則有一個10元（約2.5港元）硬幣。

她在帖文中表示，知道店員都會穿上自家衣服展示，但只會在店內穿，「妳直接穿回家，穿着這件衣服坐客運，然後再原封不動賣給消費者？這要我怎麼接受？」，又指「這應該算是二手衣了吧！」。她其後補充指，已到門市直接換新一件，但再次強調在店內試穿是合理的，但穿出門則不行，「整個Levi’s都是妳的衣櫃不能接受！」。

樓主隔天穿着新衫出門時，卻在口袋內發現一張車票及硬幣。（fb「爆料公社」圖片）

網民看完帖文都指「這真的有點誇張」、「無法接受」，又指店員這樣做「很沒道德」。有人留言道出那「不能說的秘密」，「規定是不能穿出店外，但不成文的規則是：只要不剪標（牌），愛穿去哪就去哪，只要不要弄得太髒，賣不出去就好。」另外，有網民留下一個震撼彈，「好市多上個月也賣一模一樣的款式，$679（約172港元）」，果然「沒有最崩潰，只有更崩潰」。