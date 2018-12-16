【有洋葱】腦退化母以為子仍讀高中　成都31歲孝順男穿校服陪聊天

腦退化患者可能只記着特定時段的記憶，有時候家人亦會善意隱瞞。成都一名男子執到一部手機，發現機主明明是上班族，但手機內與母互傳的訊息，卻活像一個高中生。至交還手機一刻才得知背後是感人故事。原來機主是31歲男子，因母親患腦退化症，3年前病情惡化，一直以為兒子仍讀高中，孝順男為母親安心，每晚都穿上高中制服與母視像聊天，事件令網民大呼感動。

因母親患腦退化症，31歲的王強每晚都穿上高中制服與母親視訊聊天。（微博圖片）

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31歲孝順男名叫王強，於成都一間手機組裝公司工作，2個月前不慎把手機弄丟，由於那是公司的測試版手機，所以沒有設定密碼鎖。該手機被另一男子趙先生拾，他打開微信的訊息，希望能聯絡失主。

趙先生看到王強手機的微信存檔，相信失主是上班族，但置頂的對話紀錄，卻見機主以高中生的身份與母親對話，例如說：「媽，我起床了，今天上午有2節語文課，晚上聊，手機不帶了。」直到晚上9點半，機主再傳訊給母親：「媽，現在下晚自習了。」而母親最常回答：「好的，兒子。」

那些違和感的通話，讓熱心的趙先生百思不得其解，直至相約交還手機一刻，王強才向趙先生解開謎底。原來王強的媽媽在2013年證實患上腦退化症，病情在2015年惡化，部分記憶喪失，仍當兒子是高中生。年屆31歲的王強，為了讓媽媽安心，於是每天扮演高中時期的自己，向母親匯報生活詳情：6時半起床、晚上9時半溫習、10時半左右在房間關燈睡覺。

「一開始我有糾正她，但後來次數多了，也覺得沒有必要，於是將錯就錯，讓她覺得我還在讀高中吧，這樣感覺她也會比較開心。」王強每晚更會穿上高中時的制服與母親視訊聊天，一穿就是3年，「校服現在穿都有點小，但是沒辨法，還是要穿，穿着才像高中生」。

王強孝順母親的故事被公開後，不少網民都被感動了，「百善考為先」、「感動！」、「好孩子，果然沒白養」。

（成都晚報）