稱離婚後上山修行　英籍母子合歡山紮營4月　曾自發撿登山者糞便

台灣合歡山是不少港人愛遊覽景點，但若為一睹其綺麗景色而擅自在山上紮營，隨時會觸犯當地法律而被罰款！早前台灣警方接獲多名山友通報，指從今年8月起，便看到一對母子在合歡山北峰處紮營定居，該處高達海拔3422米高，屬禁步紮營地段。台警前日尋獲該對英籍華裔母子，母親稱離婚後赴台散心，與兒子上山紮營當修行，母子因違法紮營被罰款1500台幣（385港元）。 有網民指曾於登山時看到母子自發地撿登山者遺下的垃圾及大便，更把大便挖洞埋起來，對此「揪心極了」，希望趁機喚起眾人的公德心，登山時小心處理垃圾，不要污染天然美景。

台灣警方接獲多名山友通報，指從今年8月起便看到一對母子在合歡山北峰處紮營定居。（台灣「保安警察第七總隊」照片）

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台媒報道，早前曾有多名山友在網上發文，表示從今年8月起便看到一對母子在合歡山北峰處紮營生活，包括2個休息帳篷及另外一個用作煮食的帳篷，從山友的照片可見，兒子相信已成年。山友指出，母子會問他們討取食物，而兩人因長期住在低溫的高海拔地區，皮膚已被陽光曬傷。

根據規定，民眾禁止於合歡山上「指定之外地區露營、搭設帳篷」，故當地警方接報後，於前日（13日）聯同太魯閣國家公園合歡山管理站的巡山員一同上山查看，找到母子後，後依法對他們罰款1500台幣，並拆卸帳篷後將2人帶走。原來兩人是英籍母子，女子稱早前與丈夫離婚後到台灣散心，惟因不習慣市區生活，遂帶同兒子上山紮營生活並當作修行，不知需事先申請及禁止紮營。

合歡山是不少港人遊台時必到景點。（資料圖片）

母子在山上生活了長達4個多月，有不少山友都指遇過他們。有網民10月時曾發文表示，於登山時看到該名兒子將「滿坑滿谷的登山客的大便撿了一大袋，埋在洞裡頭」，一問之下才得知他對有人在小溪水源旁大便「覺得很不妥」，不解為何登山客不挖洞將大便埋起來；而其母則「拿了一個沖肛門的沖洗器」出來，表示用這裝備便不會「丟得滿山到處都是衛生紙」，令網民慨嘆「大便化作春泥更護花，是很有詩意沒錯」，但想到男子撿大便的一幕便很揪心，希望民眾「下次在山區挖個洞才大便吧」。

另外亦有網民分享遇到二人時的經歷，稱曾見過他們很熱心地在撿垃圾，相當佩服其高尚情操，故把餅乾水果留給他們食用，更於回程時將他們撿起的垃圾帶下山。該網民表示被母子的行為所感動，認為「真的美麗的風景，需要每個人用心維護，才能讓美麗的大地永保乾淨」，藉此希望各位喜愛大自然的登山客都可自制效法，好好保護環境。

（綜合）