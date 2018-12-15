台男大便時遇火警　僅帶電話逃生後趕睇戲　火燒屁股奇遇笑翻網民

不幸遇上火警時，攜帶「逃生三寶」濕毛巾、鎖匙和手機或能救回性命。台灣一名男網民於討論區發文，稱自己早上起床大便時遇上火警，情急之下只帶了手機逃生，幸未有受傷。逃到安全地方的樓主驚魂甫定後又累又餓，竟想起與室友訂購了電影門票及食物，於是未待火警救熄便前往看電影，事後才回家視察情況。網民看過樓主的「火燒屁股奇遇」，形容事件很不真實，笑言在樓主心中看電影比家中失火更重要。

台灣有男網民昨於討論區分享遇到火警的經歷，直言逃生後竟與室友前往看電影。（Dcard討論區圖片）

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該網民昨於Dcard討論區以「大個便也要發生火災」為題發文，稱就讀大學時一個悠閒的早晨，當他起床後舒服地大便時，室友突然傳來訊息稱「外面有很多消防車的聲音」。兩人當時仍未知發生火警，室友更輕鬆地開玩笑稱是樓主的「沼氣」釀禍，引來多輛消防車。

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樓主與室友看完電影回到住處時，發現隔壁起火的房間「通通燒光光了」，幸沒有造成人命傷亡。（Dcard討論區圖片）

室友後來出門了解，樓主亦發現單位外有不尋常的嘈吵聲，遂打開房門查看，詎料一開門便見到「全部的房客都跑出來驚恐的看着……正冒出白煙的大門」，頓時驚覺是其所住的單位失火。

正當樓主「思考從頂樓逃生口逃出去等待救援的可行性時」，門外便傳來消防員的敲門聲，叫他及其他房客即時逃生。樓主於是「二話不說衝下樓」，形容當時「消防員一個一個拉水線跑上來，又是煙又是火光又是大吼的聲音」，情景「有點像在夢中一樣很不真實」。

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樓主與室友安全逃生後，看着冒出濃煙的住處，才驚覺自己曾於火場中懵然不知地大便，直言「都要火燒屁股了我還大得出來，真不虧是當過兵的男人，但還好我沒堅持大好大滿讓我來得及逃生，不然我差一點就要以最愚蠢的方式被困在火場了」。後來他發現自己離開大廈時過於匆忙，僅帶了手機，「又累又餓的，卻什麼也不能做」。

這時候，身旁的室友突然詢問樓主：「那我們還要去看電影嗎？」，他本想罵室友問得不合時宜，「都什麼時候還看屁電影」，但想了想便發現，「電影票已經線上付款還搭餐了，所以的確只要手機就可以，也是現在唯一能做的事」。於是兩人與身在現場的房東簡單交代後，便雙雙到戲院看電影，「對，房子還在燒，我們就去看電影了」。

樓主事後貼出起火房間的照片，稱與室友看完電影回到住處時，隔壁的房間「通通燒光光了」，幸沒有造成人命傷亡，形容「真是可喜可賀」。

網民看過樓主的經歷，紛紛表示驚訝，直指他「後知後覺」，幸未有遇到危險，「這跟台灣颱風來然後我們都還在打麻將有什麼差別，然後外國人慌個要死」，「只拿手機，那鑰匙沒拿怎麼去」。亦有網民開玩笑問樓主，「重點你大完有沖水嗎」，「似乎沒擦屁股」，笑指「原來這就是火燒屁股」。

（Dcard討論區）