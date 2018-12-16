男友消失1小時　美女製作「憤怒女友」短片爆紅　仲有意外收穫

情侶間的小玩笑竟可為自己帶來工作機會？美國加州的21歲女大學生拉美利斯（Paulina Ramirez）日前與男友基朗（George Giron）互傳訊息，惟對方卻睡著了未有回覆。拉美利斯感到無聊，於是剪輯一段以「尋找失蹤男友」為題的偽電影預告，決定在男友睡醒時「嚇他一跳」。 想不到當她將短片放上網後卻被網民瘋傳，更有工作機會「從天而降」，希望付錢給她製作影片，本來以心理學和社會工作為目標的拉美利斯表示，對此並不抗拒，笑言會考慮從事有關工作的可能性。

美國加州的21歲女大學生拉美利斯（Paulina Ramirez）日前與男友基朗（George Giron）互傳訊息，惟對方卻在睡著後而未有回覆，故決定剪輯一段以「尋找失蹤男友」為題的偽電影預告。（twitter「putang_gang」截圖）

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據外媒報道，21歲的女大學生拉美利斯與男友基朗已拍拖約3年半，一直相當甜蜜。日前二人互傳訊息時，男友卻突然被睡魔「急call」而遲遲未有回覆。又餓又等不到男友回覆的拉美利斯感到十分無聊，故決定運用空閒時間，製作一條「假電影預告」，令男友起床後大吃一驚。

短片長約1分鐘，一開始時便出現「憤怒的女友」的主題字幕，同時配上緊張感十足的背景音樂，然後拉美利斯裝作在社交網站上發文心急尋找男友下落，並配上一連串由她單方面發出的訊息及二人合照，暗示男友失去聯絡。

其實拉美利斯與男友基朗已拍拖約3年半，一直相當甜蜜。（facebook圖片）

正當拉美利斯憂心忡忡之際，男友卻突然傳來一句「我起床了」的訊息，令她哭笑不得，爆粗表示「你一定是他x的在作弄我」，「我受夠了」，又在網上尋找「如何殺掉你的男友」。最後影片就如平時的電影預告一樣，彈出了「佐治你他x媽的在哪」（Where The Fxxk Is George）的片名，並配上工作人員的名單，但名稱全都是「憤怒的女友」及拉美利斯自己。

男友起床後覺得短片相當爆笑，拉美利斯也將短片分享至當時只有200多名追蹤者的twitter。詎料短片極受歡迎，於短短幾小時內已獲得15.8萬讚好，令二人難以置信。拉美利斯認為，短片爆紅是因不少情侶都曾經歷類似情況，因為有共鳴才一直被網民瘋傳；惟有人卻直指她是一名佔有慾極強的女友，令她不禁澄清這只是一個笑話，無需過份認真。

短片至今已獲得239萬觀看次數及逾16.3萬個讚好，除了令拉美利斯搖身一變成網絡紅人外，更在現實中為她帶來真正的工作機會。她表示，今次是自己首次用「iMovie」製作短片，而整個過程亦只用了30至45分鐘，本來只期望有5個讚好，但卻有人在觀看影片後，聯絡她並稱希望付錢幫忙製作影片。

拉美利斯指出，自己真正感興趣的是心理學及社會工作，而她也對製作短片的技術一無所知，所以不好意思接受這些工作機會，但她同時亦笑言，經此事後若自己得到更多類似機會，「可能會認真考慮發展的可能性」。

（BuzzFeed News/The Fresno Bee）

When your boyfriend doesn’t reply so you make a trailer with all the time you have on your hands pic.twitter.com/NkqAnKsunO — Paulizzle Ramizzle (@putang_gang) 2018年12月11日