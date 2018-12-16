港人外國旅舍打工遇劣質港客　無理要求多　投訴未提醒熱水掣位置

香港人愛四出旅行，「他鄉遇故知」絕不出奇，有在外國旅舍打工的港人近日在網上發文，指不時遇到無理的香港客人，包括要求為其兒子代找當地最好的學校，以及質問為何用洗衣機洗衫時要額外加洗衣粉等。當中最離譜的，是有客人投訴「被迫」沖水涼，斥職員沒有一早告訴他熱水掣就在凍水掣旁。不少網民都鬧爆此等客人「智障」、「白痴」，直言「基本生活常識都無就唔好學人岀國啦」。

有客人投訴「被迫」沖水涼，原因是職員沒有一早告訴他熱水掣就在凍水掣旁。（GettyImages/視覺中國）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

有網民日前向facebook專頁「西客之道 HIspitality Secret」投稿，指自己「喺外國hostel做打雜，遇過嘅香港X客日日新鮮」，又分享三則遇到無理客人的例子。有客人稱「想幫嗰仔喺呢邊搵學校，你老闆係本地人，叫你同佢幫我搵下邊間最好，比較埋價錢話我知」，令純粹在旅舍打工的投稿人感到無奈，在帖文中反問：「呢位客人，要不要幫你揀埋山墳落葬？」

許多旅舍設施都會提供洗衣機供入住者洗衫，但卻有客人問打工的投稿人「洗衣粉要另外加㗎咩？洗衣機裏面唔係已經有洗衣粉喺入面咩？」令投稿人即時「黑人問號」，並解釋洗衣機一向不附設「內置洗衣粉」功能，惟對方竟「理直氣壯地」反問：「咁我點知要加幾多？」更要求「一係你幫我洗啦」。

不過沒有最離譜，只有更離譜。一名客人在沖完涼時問「點解沖涼無熱水？」投稿人解釋浴室有熱水掣，問對方是否沒有開啟，但對方卻說：「點知熱水掣喺邊啫！」投稿人於是再答「熱水掣咪喺凍水掣隔離囉」，此時客人更撒賴「咁我都沖完啦！而家先講！」將自己的無知弄得像是投稿人的錯一樣，氣得投稿人心想：「咁你沖緊嗰時應該即刻沖出嚟問囉！」

帖文引起專頁及其他網民批評，形容此等港客「智障」、「似白痴多啲」、「咁白痴就咪出國啦」。雖然亦有網民質疑事件真確性，但有人則回應「無常識嘅人係諗唔到試埋另一邊水掣」，更有人留言道「真係有呢啲白痴，我見過個女人喺餐廳問侍應，個水機點解得冷熱水冇暖水出」。

（fb專頁「西客之道 HIspitality Secret」）