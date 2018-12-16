台賤男瞞女友跟前度上床　台女擺勝利姿態遭狠批：當砲友很爽？

跟前男友藕斷絲連，甚至仍保持肉體關係，到底責任在誰身上？一名台女日前在網上匿名發文，抱怨跟前男友還維持着「很奇怪的關係」，即使對方已有新任女友，但依然跟她接吻、擁抱甚至上床，而新女友卻懵然不知，還不時在社交平台上載照片放閃，「然而她在PO這些東西的時候，我卻在跟她的男朋友擁吻」。 她坦言有時覺得自己破壞別人幸福很壞，但認為錯不在她，反而在於男方出軌。詎料帖文一出，樓主即被大批網民圍攻，狠批她不知廉恥，「你知道賤怎麼寫嗎？」、「當砲友很爽？」，簡直群情洶湧。

一名台女日前在網上匿名發文，稱跟男友已分手，卻維持着「很奇怪的關係」。（fb專頁「靠北男友」截圖）

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該名台女日前在facebook專頁「靠北男友」匿名發文，指跟男友已經分手，但仍維持着很奇怪的關係，雖然對方已有新任女友，但仍會繼續帶她出去玩，又會跟她接吻、擁抱甚至上床，「互動就跟以前一樣自然」，而對方的新女友卻一直蒙在鼓裏，加上前男友跟現任是遠距離戀愛，樓主跟前男友有任何互動，現任根本不會知道。

樓主又表示，她對外聲稱自己是單身，「照樣約男生朋友喝酒唱歌吃飯看電影」，惟跟前男友卻藕斷絲連，她說「這兩天看到他女友IG說著啥自己寫論文徹夜沒睡，但我卻睡她男友睡的很安穩，心裡有點五味雜陳」，她又指，前男友的現任女友也不時在Instagram放閃、自製二人的LINE貼圖、看起來很幸福快樂，然而在她貼這些東西時，「我卻睡她男友睡的很安穩」，甚至正在跟對方擁吻，令樓主心裏有點五味雜陳。樓主坦言有時感到有罪疚感，「會覺得自己破壞別人幸福很壞」，但認為錯不在她，「畢竟，劈腿的人又不是我」。

台女的高調示威，令不少網民看不過眼。（fb專頁「靠北男友」截圖）

原本以為發文可以「圍爐取暖」，得到安慰，詎料樓主的經歷，卻遭大批網民瘋狂圍剿，不少網民大罵「你知道賤怎麼寫嗎？」、「當砲友很爽？」亦有人稱她免費當炮友還自得其樂，「好像跟別人共用是很值得驕傲的一件事？」有人也認為如果男生在乎她的話，便不會利用她，「也不會讓妳愛得那麼辛苦」，更有網民「突破盲腸」，直指樓主以前跟前男友在一起時，可能「他也是這樣對你的」。

（fb專頁「靠北男友」）