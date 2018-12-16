【好尷尬】台女搭巴士呻企到腳痺　弟弟「一句話」全車秒讓座

很多時坐公共交通工具都是一位難求，台灣一名女網民就在facebook分享一次搭巴士站得腳都麻的經歷，沒想到她的弟弟竟然只用「一句話」，就讓大家起身讓座給她，讓她當下覺得非常不好意思。不少網民看過帖文後都紛紛笑翻，大呼弟弟根本是「神隊友」。

該名女網民和弟弟搭巴士時，抱怨「我腳都站麻了！」，沒想到弟弟大喊一句讓他們成了全架巴士的焦點。（網上圖片）

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該名女網民日前在fb群組「爆廢公社公開版」中表示，自己和弟弟搭巴士時，巴士上實在太多人，完全沒有位子坐，又擠又晃讓她不禁輕聲和弟弟抱怨：「我腳都站麻了！」沒想到弟弟聽完竟然立刻大喊：「什麼？妳都懷孕三個月了？」令兩人瞬間成為全架巴士的焦點。

此時樓主還一頭霧水、未來得及反應，不過旁邊的乘客就陸續起身，「好幾個人站起來給我讓座」，乘客的好意讓根本沒有懷孕的樓主非常不好意思。

帖文引來不少網民熱論，不少網民都覺得弟弟很醒目，「神隊友」、「弟弟臉皮很厚」、「好聰明的弟弟」、「學起來了，下次叫我弟這麼說」。但亦有網民認為樓主弟弟不應濫用他人的好心，亦有網民笑稱：「明天公車上一堆人懷孕三個月。」

（fb群組「爆廢公社公開版」）