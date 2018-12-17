蠱惑鸚鵡每天趁主人不在家　叫語音助理Alexa買零食播音樂

亞馬遜（Amazon）公司的Alexa、Google Home等家居語音助理非常方便，播音樂、搜尋資料、打電話、購物等全都是用講的就能搞定，在歐美相當普遍，但「智慧管家」也有可能被「玩」，例如被聰明的鸚鵡羅科用來購物。

愛說髒話無得再做接待員

羅科（Rocco）是一隻非洲灰鸚鵡，本來住在英國國家動物福利基金會（National Animal Welfare Trust）保護區，並在大廳當接待員，牠擁有優秀的語言能力，甚受訪客歡迎，但自從學會說髒話後，總是說個不停，因此被園方下令「撤職」；保護區員工維什涅夫斯基（Marion Wischnewski）自告奮勇，把羅科帶回家收養。

羅科到了新家後，不改頑皮本色，且再次闖禍。維什涅夫斯基的家裏安裝了Alexa語音助理，羅科每天與Alexa聊天，學會了如何使用系統，甚至趁主人不在家擅自在購物清單加了許多自己愛吃的蔬果，包括西瓜、士多啤梨和西蘭花。

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主人要每日檢查購物清單​

維什涅夫斯基說：「我每天下班回家都要檢查購物清單，取消牠訂的東西。」羅科還試過買雪糕、燈泡及風箏，幸好主人開啟了安全鎖，沒有被「過數」。

羅科還懂得叫Alexa講笑話、播音樂，每當Kings of Leon的搖滾歌曲響起，牠就搖頭擺腦地起舞。

非洲灰鸚鵡是最聰明的鳥類之一，語言模仿能力極強，智商相當於人類2歲至7歲；更有趣的是，牠們情感豐富，主人太溺愛的話會恃寵生驕，若被嚴厲斥責就會發脾氣。

（綜合報道）