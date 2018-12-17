梅根激嬲威廉？　阻哈里拆禮物日狩獵　打破逾20年家庭傳統

英國哈里王子（Prince Harry）和夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）自5月結婚以來，一直傳出與哥哥威廉王子（Prince William）夫婦不和，近日又有消息透露，哈里將缺席和威廉一起在「拆禮物日」（Boxing Day）狩獵野雞這項已逾20年的活動，結果惹起了威廉不滿。

過去20多年，哈里均與王儲查理斯（Prince Charles）及威廉王子在聖誕節後一天的Boxing Day狩獵野雞，哈里一向都很享受這個家庭傳統，也是兩兄弟增進感情的時機。

然而，梅根是保護動物的活躍分子，除了領養被遺棄狗狗、拒穿皮草，還非常討厭打獵這種血腥的運動；據稱，哈里去年在德國狩獵野豬，當時還是女友的梅根已表示「不高興」，此後哈里一直缺席大大小小的狩獵活動。

「把哈里從家人身邊拉走」

消息人士透露：「威廉認為這是梅根把哈里從家人身邊拉走的又一例子，看來哈里的打獵生涯已經完結。」其實威廉和哈里均支持保護野生動物，只是從小就接受爺爺菲臘親王那一套，認為狩獵是維持動物數目在正常水平的活動。

消息稱，哈里自從認識梅根之後，可謂完全變了另一個人，例如他年輕時非常熱衷參加派對，外號是「派對王子」（Party Prinice），但二人在2017年到牙買加出席友人的婚禮，竟然是第一對離開的情侶。

（每日郵報）