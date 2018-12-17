【採花賊出沒注意】元朗盜竊案警拘一男子　失物竟然係……

大部分賊偷東西是為了求財，不過亦可能有部分賊有特殊癖好。近日有網民貼出一張警方告示，表示在元朗屏山拘捕一名懷疑盜竊男子，並在其身上搜獲兩件「特別」的物品，請物主認領。

近日有網民貼出一張警方的告示，表示在元朗屏山拘捕一名懷疑盜竊男子，並在其身上搜獲兩件「特別」的物品，請物主認領。（「PLAY HARD 玩硬」fb圖片）

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有網民把這張警方的告示貼了上載到facebook群組「PLAY HARD 玩硬」，告示中指警方拘捕了一名男子，他涉嫌與一宗本月9日在元朗屏山新村及塘坊村附近發生的盜竊案有關。令人驚奇的是案中的失物，竟然是兩條女裝底褲，告示還詳細地形容底褲的樣式，包括一條「黑色網紋女裝三角內褲」及一條「深藍色女裝三角內褲（白色魚形圖案）」，呼籲失主聯絡元朗警區刑事調查第12隊人員。

不少網民看過告示後紛紛留言，有人指「最後有個阿婆到警署報失！相信個犯知道後應該好崩潰」、「內褲嘅描述好仔細」，亦有人討論物主應不應去認領，「個物主要唔要返好呢，告唔告佢好呢？」

（fb群組「PLAY HARD 玩硬」）