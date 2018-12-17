【實用文】狂問私人、感情問題勁難頂　一招K.O.職場「八婆」

上班不是為交朋友，相信是不少打工仔的心聲，惟職場「乜人都有」，最怕遇上愛查家宅的同事。日前一名職場新鮮人在討論區發文，抱怨放工後同事仍會在Whatsapp狂問她私人事，例如家庭及感情狀況，令她非常困擾，「偏偏係聯群結黨嘅辦公室八婆」，擔心「答唔答都會周圍唱」。不少網民見狀，紛紛獻計對付麻煩同事，有人笑言一字記之曰：「亂噏」，只要同事知道「吹大咗，就無興趣再問落去」。

日前有一名職場新鮮人在討論區發文，抱怨公司同事太八卦，令她相當困擾。（連登討論區截圖）

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該女網民日前在連登討論區以「點樣對付啲好Ｘ鍾意問人私人嘢嘅同事」為題發文，抱怨公司有一班愛講八卦的女同事，平日為避開她們，她已寧願獨自食飯，但竟然連放工後，同事仍會在Whatsapp狂問她私人事，例如家庭及感情狀況，令她非常困擾，擔心「答唔答都會周圍唱」，不知道應如何應對，故希望求助網民。

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不少網民見狀，紛紛留言表示有共鳴，亦紛紛獻計對付麻煩同事，有人建議應果斷無視對方的問題，「係唔係要print份族譜copy，擺喺佢枱面用三個鐘講Ｘ埋太爺出世咗幾多年先識行識走？」亦有人笑言一字記之曰：「亂噏」，只要同事知道「吹大咗，就無興趣再問落去」，甚有有網民經常稱自己是香港首富李嘉誠私生子。

另外，有網民稱要以其人之道還治其人之身，只要「講晒所有哂嘢畀佢聽，講到怇驚，講到佢怕」，最終極一招則是「最好成個家族講，日日講，每分每秒，佢唔聽你都照講」。

（連登討論區）