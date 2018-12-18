浙江男太忙唔記得瑪莎拉蒂泊空地　百萬名車一年後只剩個殼

不少男士會把車子當成愛妻一般，十分緊張，但如太有錢，再貴的老婆也可能被忘掉。內地有商人買了值百萬的瑪莎拉蒂（Maserati）豪華轎車後，覺得開起來不舒服遂借給朋友，其後朋友還車他沒放心上，眨眼1年後他才想起遺留在空地的車子，貴人事忙的車主一看才發名車早被小偷掏空只剩外殼，連車牌也被拆了。

胡先生將百萬的瑪莎拉蒂被把它泊到一塊空地上，未料到早已被小偷掏空，只剩外殼。（網上圖片）

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內地媒體報道，來自浙江寧波的胡先生是家居用品商人，去年買了一輛瑪莎拉蒂總裁豪華轎車（quattroporte）後，開了一陣子就覺得該車不適合自己。他指經常要在外面跑生意，需要長時間開車，「這車底盤低，開的時間長了就不太舒服。」故去年7月他又花了90多萬人民幣，改買一輛新的路虎越野車代步。

胡先生指自己車子太多「有點開不過來」，故把瑪莎拉蒂借給了朋友，沒料名車再次被嫌棄，其朋友嫌該車太耗油還車給他，他原想把車賣掉，惟太忙下耽擱轉售，該名車就一直泊在其朋友住宅附近無人看管的空地。

四個輪子和輪轂，擋位元杆、車載電視、車載電話、八個音響，反正能拆的都拆了。（網上圖片）

胡先生生意忙碌，過去一年完全忘記這車子的存在，可憐的瑪莎拉蒂就在空地上默默等了主人逾一年，近日胡先生表妹夫接到警方電話，要求車主把該車移走，疑因溝通問題，胡先生誤以為車子完好無缺，就照舊不理，沒駛走車子。

後來有朋友獲知胡先生擁有名車卻不駕，即建議他可把瑪莎拉蒂改裝成婚車出租，為此胡先生才動身到空地查看車子，沒料一看才驚覺名車已早成破銅爛鐵，他大怒道：「四個輪子和輪轂，擋位元杆、車載電視、車載電話、八個音響，反正能拆的都拆了，拆走的都是直接能用的，一點都沒給我剩下。」

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抵着日曬雨淋的瑪莎拉蒂，外殼車漆早已風化，而四個輪胎亦被拆除，車內一片狼籍，連車牌也被拆走，胡先生猜測車子應該是最近才被破門偷竊，遂立即報案。。

警方接報調查，又提醒其他車主不要長時間把車輛停放在無人看管的地方，如果需要停放，請泊正規停車場。

網民認為這件事非常不可思議，指車主忘記百萬名車的存在根本是錢太多，「劃重點，車多了有點開不過來」、「錢多任性」、「無所謂啦，那麼多車」；亦有網民指車主有錢也不泊停車場也太笨了，「不過再怎麼有錢，停車應該找個有管理員的地方吧，有錢人不會連這點停車費便宜也佔吧？」、「看情況這個車怕是停了很久了，小偷以為是僵屍車，不偷白不偷」。

（現代金報）