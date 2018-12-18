纖腰少女竟懷孕9個月　移正胎兒位置始「突然」見肚

腹部隆起可說是最明顯的懷孕特徵，但英國一名懷孕少女由於胎兒位置不正確，所以肚子沒有鼓起，懷孕6個月時仍然纖腰，完全沒有「孕味」。

發現真相全靠肚子中間一條線

18歲少女赫弗（Saffron Heffer）身形苗條，腰圍纖細，單看外表，誰也猜不到她懷有身孕。母親某天留意到赫弗肚子中間出現一條線，與孕婦的色素沉澱一樣，於是建議她驗孕。由於赫弗與男朋友已經分手一段日子，故她覺得自己絕對不可能懷孕，不過還是在母親堅持下姑且一驗，沒想到發現真的懷了孩子，令她感覺猶如晴天霹靂。

更驚人的是，醫生說胎兒已經近9個月大。

赫弗憶述，原以為月經遲遲不來是避孕丸的副作用，接受檢驗前幾個月也一直如常做運動、曬太陽燈，體重更不升反降；懷孕前她穿英國10碼的牛仔褲，有孕後反而瘦了，直至產子那天都還在穿着8碼的牛仔褲，難怪她完全沒發現自己懷孕。

赫弗與男友分手已一段時間，因此想也沒想過自己可能懷孕。（Facebook）

+ 6 + 5 + 4

一度抑鬱 如今卻享受做媽媽

一般懷胎9個月的孕婦都大腹便便，但由於赫弗肚裏胎兒位置不正確，所以腹部沒有隆起。助產士把胎兒移正後，她的肚子立即像充了氣般鼓起。

赫弗今年6月順利誕下男嬰，雖然一度陷入抑鬱，以為人生就此完結，現在卻變得很享受母親的角色，她說：「只要看到他快樂，我就心滿意足。」

懷孕期間，胎兒會在子宮內改變位置數次，一般在36周時自動變成頭下腳上。當出現胎位不正的情況，例如橫躺、臀部朝下、面向母親等，就需要進行胎位不正外轉術（External Cephalic Version）。

醫生會先注射藥物讓子宮放鬆，然後輕輕按壓孕婦腹部，幫助胎兒旋轉至頭朝下的位置，一般約有40%成功率，不成功的話就要考慮剖腹生產。