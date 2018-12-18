賤男被揭另有家室　求復合不果殺妻　連外母都唔放過

英國21歲男子塔林（Janbaz Tarin）被妻子奧達（Raneem Oudeh）發現另有家室憤而提出分手，塔林要求復合不果，竟刺死奧達及前外母薩利姆（Khaola Saleem），結果被判終身監禁。

拉腳拖行 往胸口再刺兩刀

奧達從敍利亞遷居英國後，於索利哈爾學院（Solihull College）認識塔林。二人在2016年舉行穆斯林婚禮，但奧達同年底發現丈夫謊報年齡，以及在阿富汗有一名髮妻和三名子女，遂決定分手。此後塔林不斷跟蹤、騷擾並暴力對待前妻，令奧達要向法庭申請免受騷擾令（non-molestation order），禁止他接近。

8月26日晚上，奧達和母親薩利姆到水煙吧消遣，尾隨二人的塔林現身並與之發生爭執，期間被薩利姆打了一巴掌。閉路電視拍到塔林出言恐嚇奧達：「如果你離開我，我會殺死你和你家人。」其後奧達和薩利姆離開，塔林亦則被保安人員趕走。

8月27日凌晨，塔林拿着刀來到薩利姆住所附近，見到前妻即上前用刀狂插，當時奧達正與警方通電話。薩利姆嘗試保護女兒，同樣遭到襲擊，殺紅了眼的塔林還拉着奧達的腳踝在地上拖行，在她胸部再刺兩刀後逃去。

兩名受害人奧達（左）與薩利姆。（網上圖片）

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多次求助得不到足夠保護

母女二人最後傷重不治，警方懸賞5000鎊（約5萬港元）通緝塔林，3日後在伯明翰拘捕他。

法官表示，薩利姆是名稱職的妻子和母親，更做義工幫助弱勢社群；奧達在努力讀大學的同時照顧初生兒子，二人都是出色的女性，塔林的行為「摧毀了受害人一家」，最後判他終身監禁。

親友都認為慘劇原可避免，事緣奧達遇害當晚曾3度報警，事發前數月也多次向警方和社福部門求助，但都得不到足夠保護。

（綜合報道）