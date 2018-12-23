躁鬱男友情緒大起大落　台女遭家暴壓力爆煲　提分手又恐對方尋死

城巿人生活壓力大，近年更有不少人患上躁鬱症，患者可能令家人和身邊伴侶很難受。台灣有女生近日發帖，透露男友患躁鬱症，情緒大起大落，更曾出手對她家暴。女生不堪壓力，恐自己亦會爆煲患病，決提分手搬出愛巢。惟台女其後陷入自責情緒，憂心男友會因此病情惡化，走上自殺之路。有網民指女生已盡力照顧男友，與其一起沉淪，不如放過自己，勸其不要自責，「沒有人有責任去承擔另一個人的生命」，強調讓男友學會獨自面對這個病，才是更為重要。

電影《一念無明》男主角亦患有躁鬱症，戲中亦有對女友家暴。（《一念無明》劇照）

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近日向男友提分手的台灣女生於本月初（7日）在「Dcard」討論區發帖，指雙方拍拖3年多，年多前男友的雙親接連因癌病逝世，男友其後確診患上躁鬱症，情緒波動很大，時而會「興奮得像小孩」，時而則「不開燈躲在房間角落」，睡眠時間也較平常人短，造成兩人關係愈來愈差。

男友患病初期，樓主決心陪愛心走過難關，她憶述最初會陪他一起做治療，提醒他準時吃藥。然而時間久了，她的作息以至日常工作皆不勝負荷，男友的病徵卻愈加嚴重，而且對其行蹤諸多猜疑，只要她晚點回家，男友便會生氣，繼而摔東西或是躲起來。

台女向患有躁鬱症的男友提分手後，於討論區發長文描述內心的不安與自責過程。（討論區「Dcard」截圖）

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樓主在大學做研究的工作，亦因男友的行為表現而大受影響，其中有一次，樓主與教授商談時，因教授有事而把原定時間推遲，雖然樓主已通知了男友，但男友卻突然出現，衝進教授的辦公室要把她帶走，嚇到她「以為自己在演八點檔（肥皂劇）」。樓主只好教授道歉後，把男友帶走，事後寄信跟教授解釋男友患有躁鬱症，幸獲教授體諒。

此後，樓主嘗試把讀書地點改在家中，盡量陪在男友身邊；如果約了教授開會，亦會預先向男友報備，甚至辭掉晚間兼職和參與研究計劃的工作，令收入大減難以維持生活。惟樓主男友卻繼續懷疑她與教授有曖昧關係，甚至對她施以家暴。樓主稱自己也不是「省油的燈」，於是向男友施以還擊。

有網民表示理解台女的分手決定，留言安慰道稱「沒有人有責任去承擔另一個人的生命」，勸她展開新生活。圖為《一念無明》劇照，片中角色遭男友家暴後，多年後聲稱已原諒對方。

爭執過後，樓主陷入「愧疚」、「不忍」、「難過」、「憤怒」的情緒，並指理解自己再受不了這樣的生活，遂預早找了新住處，帶男友看醫生後，向他提出分手，而男友情緒完全失控。樓主留下紙條向男友稱，已不怪責他打了自己，但想過新生活，並在離開後留下兩個月生活費，以及續租舊有住處到明年2月，幫助對方暫時維持生活。

樓主在帖中告解般稱「我還愛他，可是我撐不下去了……覺得自己像個壞女人，無法履行承諾，無法在他得病的時候陪他一起過……但我能怎麼辦」。而她早前出席婚禮時，聽到婚姻誓言說：「不論生老病死，都陪着他，愛着他。」她頓時感觸良多，大嘆此話說來容易，她做起來，才知是很難的事。

帖子惹起網民關注躁鬱患者與照顧者的狀況，有曾患躁鬱症的網民表示理解樓主提分手的決定，指樓主的男友也該努力醫治這病症，不能只依賴樓主照顧，稱「沒有人有責任去承擔另一個人的生命」，強調及早放手讓樓主男友學會獨自面對這個病，更為重要。不少網民也留言指安慰樓主「辛苦你了」、「放過自己吧」、「這不是你的錯，你已經為了他犧牲奉獻那麼多，你現在要做的就是不要讓自己再被他傷害」。

（討論區「Dcard」）