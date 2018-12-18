【好人好事】大埔男遺電話失亡犬照　幸遇好心人　一問先知勁有緣

對於機不離手的現代人，如遺失電話可算是世界末日。日前一名男網民在facebook群組分享一件好人好事，他指日前深夜發現電話失蹤，惟已打不通，沒料原來被好心人拾獲，對方主動聯絡其朋友及交還電話，才驚覺原來是街坊，雖然對方不求回報，但樓主悄悄地用payme薄酬對方，獲大批網民激讚「大埔有愛」！

一名大埔網民日前分享一件好人好事，他指搭的士時遺失電話，幸好最後有好心人路不拾遺，更不求回報。（fb群組「Tai Po大埔」截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/l7U1Y7t5LO

該網民日前在facebook群組「Tai Po大埔」發文，稱大埔住所裝修關係，目前暫住在旺角，上周六（15日）晚上搭的士回家後，他於凌晨發現電話不見了，但當時電話已打不通，他利用「find my device」功能後，發現電話在凌晨1時多出現在他居住的大埔屋苑，他大感疑惑以為程式有誤。

直至翌日中午，拾到電話的好心人主動聯絡樓主朋友，更稱可相約交還電話，他才發現原來好心人竟然與他同住大埔一個屋苑，只隔了一座樓，因樓主需回去跟進裝修進度，好心人便將電話放在屋苑保安處，更好心地幫電話充滿電，待樓主自行取回。

失而復得的樓主，事後坦言非常感恩，「因為入面有好多我上星期過世嘅狗狗嘅相，對我好重要」，雖然對方不求回報，但樓主仍悄悄地用payme薄酬對方。

不少網民見狀，紛紛留言大讚好心人路不拾遺，又指樓主應請對方飲茶報答，亦有人笑言樓主平日做得好事多，才獲幸運之神眷顧。

（fb群組「Tai Po大埔」）