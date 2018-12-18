整形上癮致毀容　沙拉油打臉超腫脹　韓國整容阿姨傳離世

南韓因整型過度而幾近毀容的韓慧景，傳出已在本月15日離世，終年57歲。年輕時外貌娟好的她曾任模特兒，後為變美多次整型，至黑市醫生也拒為她做手術後，她竟自行買矽膠注射，更因生出幻覺在臉部注入食用油，令其臉部嚴重腫脹下垂，大得如電風扇一樣，被封「電風扇阿姨」。

韓慧景因整型過度而幾近毀容，全臉嚴重腫脹下垂，臉部大得不成比例，如電風扇一樣。（網上圖片）

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來自南韓的韓慧景，年輕時曾是歌手和模特兒，一度到日本發展，因為不滿意自己容貌，迷上矽膠注射整型，後來連黑市醫生都不願意再幫她整型，她只有自己買矽膠注射。後來她開始出現幻聽，曾拿食用油自行注射臉部，導致臉整個腫脹變形，比正常人的頭部大了不止一倍，樣子駭人。

過度整容也導致她9年來睡覺時眼睛無法閉上，發音不標準，令她自卑到不敢出門。

2012年有日本節目更找來整型名醫幫她做手術，讓她可以成功眨眼。（網上圖片）

2004有韓國媒體報道韓慧景的困境，她公開告白後悔的心情，表示「真想消除在日本生活的30歲時期」，引來觀眾的同情和捐助，讓她可以做臉部重建手術，把異物從其臉部取出。2012年有日本節目更找來整型名醫幫她做手術，讓她可以成功眨眼。

韓慧景年輕時曾是歌手和模特兒，外貌娟好。（網上圖片）

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韓慧景前後做了17次修復手術，雖然回不到原本容貌，但臉部已消腫不少，她最後一次出現在幕前，已是2015年的事，她已可回復基本生活，之後有傳她在回收服裝店工作。

不過，近日韓媒報道，韓慧景在本月15日過世，終年57歲，家屬沒有特別透露死因，葬禮也已低調舉行。