葉劉淑儀搞「滲漏」講座　橫額底色衣着字體全粉紅　網民會錯意

今時今日設計橫額要相當小心，因為用色用字稍一不慎，隨時引發網民無限聯想，從而鬧出笑話。立法會議員、新民黨主席葉劉淑儀，最近因一個關於「滲漏」講座的橫額引來網民熱議，皆因葉太一身粉紅色裝扮上陣，橫額底色又是粉紅色，還用大型字體寫上「滲漏」二字，再加上一滴搶眼的粉紅水滴，令許多網民誤以為講座與女性問題有關，因為細看才見到字體較小、用色不顯眼的「樓宇」二字。葉劉淑儀回應《香港01》指：該橫額是由黨內部負責設計，會和設計組討論相關問題。

有網民上載新民黨橫額，笑言粉紅風格令人產生「錯覺」，要近睇才看到樓宇二字。（fb群組「西環變幻時」圖片）

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昨有網民在facebook群組「西環變幻時」上載圖片，拍得一張新民黨的橫額中間寫着「樓字滲漏講座」，其中「樓宇」二字字體較小，而且用色不顯眼，整張圖片以粉紅色作底色，橫額左右兩側分別是葉劉淑儀及該黨的社區發展主任劉聖雪。其中，68歲的葉劉淑儀穿上一身粉紅色西裝外套，非常醒神，而劉聖雪則穿上白色西裝外套。

上載照片的網民笑言，「今日離遠見到，心諗：『唔係玩咁大吓話……』」，走近才看到「樓宇」兩個字，「粉紅色底令我有錯覺……連我女都識笑」，還抵死地標籤了「以為幫添寧代言」。

照片引來網民熱議，許多人第一眼根本看不出是樓宇講座，從全粉紅色系、加上一滴大大的粉紅水滴來看，很多人都以為講座與婦女尿滲問題有關，「我睇錯咗，以為係葉劉淑儀滲漏講座」、「我第一眼見到尿滲」，甚至有人以為在講月經問題，「賣M巾廣告？仲要粉紅色」、「右邊一定係醫生，仲着埋白色醫生袍」。

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不過，有網民大讚這個橫額做得好，「呢啲咪宣傳，起碼令人睇」，又有人指建制派「反手做宣傳」已經很久，「畀少少位人笑佢，就連泛民支持者都幫手推post」，但亦有人認為純粹是「個designer玩佢啦」。

就橫額引起網民爭議，葉劉淑儀回應《香港01》指，他們沒有委託其他公司設計該款橫額，橫額由黨內部製作，又指會和負責者反映，「會同設計組傾傾」。