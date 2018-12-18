【母子戀】河南28歲農村小子戀65歲婦人　願為對方染白髮

傳統上「姊弟戀」常不被看好，如果相距37年更是絕無僅有，河南農村一名28歲的男子正與一名65歲的婦人交往，男子一往情深，更把頭髮染成白色，現在兩人已拍了婚紗照，並朝結婚方向努力，至於生孩子則會考慮嘗試做試管嬰兒。

芹大媽本以為柱子只是玩玩，但是他一再堅持打動了芹大媽，決定與他嘗試開始。（網上圖片）

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河南28歲的柱子出生農村，每月工資只有2000元人民幣（約2300港元）。過去他曾有一個同齡女朋友，但到了談婚論嫁時，對方父母卻要求巨額禮金，這讓柱子不得不放棄。後來柱子又找了一個比自己大10歲的女朋友，卻又遭女方父母大力反對。兩段失敗的感情讓柱子失去信心，甚至想過輕生。

此時，柱子遇到芹大媽，她向柱子說「沒什麼大不了的，以後還會遇到好姑娘的」。芹大媽的話讓柱子感到很溫暖，和芹大媽相處也讓柱子覺得很舒服。之後，他便直接地向芹大媽表白。芹大媽的孫子已經17歲，看着眼前這個28歲小伙子，芹大媽果斷地拒絕。本以為柱子只是玩玩，但是他一再堅持打動了芹大媽，決定與他嘗試開始。

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芹大媽只是比柱子母親少2歲，當柱子和芹大媽回他老家時，原本以為柱子母親會勸阻，想不到她竟然十分支持，還和芹大媽閒話家常。後來，兩人更同居起來，即使芹大媽有時會鬧脾氣離家出走，柱子還是抱「這輩子就認定她了」的想法把芹大媽找回來。為了減少流言蜚語，柱子還特意把頭髮染白。

在雙方親人都支持下，近日兩人拍了婚紗照，十分幸福。芹大媽還指，「如果柱子想要孩子，我可以嘗試試管嬰兒」。

為了減少流言蜚語，柱子還特意把頭髮染成白色。（網上圖片）

兩人故事引來網民熱議，有人支持有人反對，有人指「這年頭，什麼戀都有，姐弟戀、母子戀、爺孫戀，奶孫戀……見怪不怪了，只要不傷害人，就沒什麼好說的」、「老太婆至少不會要那麼多禮金，婚姻快樂了，死後還能有遺產繼承」，不過，亦有網民不看好他們，「現在問他，他肯定說不後悔，時間久了就難說了」、「如果是我兒子，老死不相往來！」

（澎湃新聞網）