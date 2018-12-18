決心做音響工程師　連登仔唔甘心任顧問　堅持追夢獲7000網民力撐

很多人將夢想掛在口邊，但實現到的又有幾多個？日前一名連登仔在討論區分享自己成為音響工程師的追夢故事，獲超過7000名網民讚好力撐，他由大學二年級開始對音響產生極大興趣，畢業後不惜隻身遠赴英國修讀關於音響研發（R&D, Research and Design）的碩士課程，雖然其後因簽證（VISA）、欠缺經驗、行業飽和等問題，令樓主處處碰壁，甚至一度向現實低頭，回流香港從事不感興趣的顧問工作。 然而他意識到「人生最冇意思最無力嘅唔係揾唔到自己想做嘅野，而係揾到但做唔到」，於是他決定再次回到英國，除建立工作室鑽研喇叭外，亦不斷努力尋找工作機會。約一年後，樓主終獲蘇格蘭某音響品牌聘用，他坦言收到消息一刻，「幾乎想係巿中心喊出嚟！」樓主的熱血故事，引來大批網民熱議，更紛紛留言為他加油，認為敢於追夢不容易，「希望你一路堅持落去」。

一名連登仔日前發文分享自己的追夢經過，獲超過7000名網民讚好力撐。（連登討論區截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/l7U1Y7t5LO

該連登仔日前在連登討論區發千字文，跟網民分享追夢的心路歷程。他表示由大學二年級開始接觸耳機後，便開始走火入魔，不停鑽研音響，更自己購買零件及木板砌喇叭，他形容當聽到喇叭發聲一刻，「嗰吓心入面嘅滿足感係難以形容」，自此他便決心成為一個音響產品工程師。

本身修讀計算機科學（Computer Science）的他，打算繼續進修聲學工程，但由於香港及內地均沒有音響研發（R&D, Research and Design）的課程，輾轉下他發現英國有兩間大學有相關課程，而大多音響公司工程師亦出身於該兩間大學，便決定畢業後到位於曼徹斯特（Manchester）的大學修讀相關碩士課程。

其後他遇上第一個挫折，當時父母正處理離婚，二人為學費問題爭吵，樓主差點未能順到升學，幸好最後只是虛驚一場。在碩士課程中，樓主在全班19名同學中年紀最小，也是唯一一個亞洲人，可能因為興趣相近，他坦言跟同學相處融洽，大家亦互相交流知識，才能他順利讀下去，而寫論文時，亦幸運地獲最喜愛的英國音樂品牌出題目讓他合作研究。

+ 5 + 4 + 3

樓主自製的Transmission line座地喇叭。（連登討論區圖片）

可惜直至找工作時，樓主卻發現因行業飽和、欠缺經驗及VISA等問題，令他處處碰壁，首先不少公司最多只需2至3個工程師便足夠，「就算有空缺都會搵番有年資嘅」，其次大部分音響公司也不願意處理VISA問題。

在種種現實問題下，樓主不得不向現實低頭，曾一度回流香港任職聲學顧問，雖然他曾考慮在工廈租個單位，繼續在空閒時鑽研音響，可惜事與願違，他發現從事不感興趣的工作，「真係好消磨意志」，加上香港租金貴得驚人，最終也被迫放棄。

+ 5 + 4 + 3

樓主自製的一對2路Bass reflex書架仔。（連登討論區圖片）

然而見到同學仔仍堅持夢想，寧死不屈做顧問，最終順利獲心儀音響公司聘用，令他驚覺「人生最冇意思最無力嘅唔係搵唔到自己想做嘅野，而係搵到但做唔到」，於是決定放棄香港一切，再次回到英國，除建立工作室鑽研喇叭外，亦不斷努力尋找工作機會，只要能在英國工作，他不惜選擇顧問工作，更剛剛好在學生簽證到期前一日，獲得工作簽證。

其後的幾個月，樓主不停經歷轉工失敗，當時快將25歲的他，索性打算專心成為自家音響品牌，雖然這也是他的夢想之一，可惜仍是心有不甘。直到回流英國後約1年，他收到來自蘇格蘭某音響品牌總工程師的LinkedIn訊息，指收到他約1年半前發出的求職信，因當時沒有空缺，故未有進一步行動，如今有空缺，故詢問他是否還有興趣。

其後經過電話面試、多次書信來往後，該公司坦言「好耐未係一個應徵者身上感受到呢種熱情」，故邀請樓主到總部試工2日，興奮得如中六合彩的他，每天下班後努力溫書，希望通過最後一關，惟因為以往多次被公司拒絕，他坦言已已有心理準備。

不過幸運總是眷顧努力的人，樓主當日試工後，與該公司的董事（Director）見面，當樓主問及負責設計喇叭的團隊有多少人時，對方竟表示「得3個，Phil、Pete……同埋你」，樓主坦言「我個腦當場一片空白」，直至公司跟他再三確認受聘、承諾會處理VISA問題、再送他到火車站後，他卻如夢初醒，「意識到我一直追求但比人拍醒咗無數次嘅夢終於成真」，形容心情五味雜陳，更幾乎「想係巿中心喊出黎！」

樓主的熱血故事，引來大批網民熱議，大讚其經歷非常勵志，更紛紛留言為他加油，認為敢於追夢不容易，「希望你一路堅持落去」，亦有人笑言看到最後「起晒雞皮」。另外，不少網民也分享自己的追夢故事，有人坦言一直想去日本整餅，但奈何人愈大，身份愈多，「睇怕我呢一世人都冇乜機會完成」，亦有人表示曾想放棄夢想，但看到樓主的經歷後，「又有返團火」！

（連登討論區）