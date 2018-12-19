視鄰家女孩為孫女　伯伯離世前準備14份聖誕禮物　盼陪伴她到16歲

英國威爾斯87歲老伯伯沃森（Ken Watson）近日過世，女兒在他的住處找到一大袋聖誕禮物，全部都是買給住在隔壁的2歲小女孩卡迪（Cadi Williams）。 原來沃森生前把卡迪視作孫女，最後的心願是看着她長大，但他知道自己時日無多，於是留下14份禮物，希望離世後仍能每年送聖誕禮物給卡迪，直至她16歲。

沃森離世前牽掛著鄰家小女孩，還特別為她準備了14份聖誕禮物。（網上圖片）

沃森住在威爾斯格拉摩根谷（Vale of Glamorgan），妻子在2012年去世，雖然有子女，卻一直未能抱孫；3年前，威廉斯夫婦搬到附近，兩家人成了鄰居，後來威廉斯夫婦添了一個小女孩卡迪，沃森看着卡迪一天一天長大，雖無血緣關係，但心裏早已把她當作孫女。

沃森離世後，女兒珍妮（Jenny）整理遺物時發現一大袋聖誕禮物，上面寫着是買給鄰家小女孩的。

珍妮在周一（17日）把禮物送到卡迪的家，卡迪的爸爸威廉斯（Owen Williams）說：「她（珍妮）當時提着一個巨大的膠袋，我還以為她來請我幫忙丟垃圾。但她說裏面全是她爸爸為卡迪預備的聖誕禮物。」

現時兩歲的卡迪將會每年收到沃森的聖誕禮物，直至她16歲。（網上圖片）

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盼長命百歲看着卡迪成長

威廉斯抱着袋子回到屋內，妻子卡羅琳（Caroline Williams）正與住在愛爾蘭的媽媽視像對話，威廉斯說出事件始末後，妻子不禁感動落淚，他也被感染得「眼濕濕」，就連屏幕上的外母也熱淚盈眶。

另有鄰居透露，沃森曾半開玩笑地說，最大的心願是長命百歲，看着卡迪成長。

威廉斯形容這件事就像聖誕電影的情節一樣難以置信且感人。他們已經拆開了其中一份禮物，當中是安熱雷（Tomi Ungerer）寫的兒童書《Christmas Eve at the Mellops'》。安熱雷得悉這個暖心的故事後也深深被打動，主動提出在沃森送的禮物上親筆簽名。