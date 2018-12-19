準新郎租禮服狂搲着數又嫌貴　要求「free多兩套」兼包皮鞋

又要馬兒好，又要馬兒不吃草，邊有咁着數？不少新人結婚都想好好睇睇，但顧及排場就可能花費不菲，有任職婚紗禮服公司的網民呻不時遇到準新人搲着數，曾遇新郎先要求套餐以外「free（免費提供）多兩套（禮服）」，後再要求店方提供皮鞋，聲言「無理由買對白鞋着一次」，又暗示其他婚紗店更着數圖令職員妥協，超級無品。

有網民於fb發文，稱於婚紗禮服公司工作時，遇過準新郎要求在租禮服套餐額外免費提供兩套禮服，並以不理由要求店方提供用作配襯禮服的白皮鞋，帖文引起網民討論。（示意圖，GettyImages）

準新郎多次詢問公司職員，要求對方提供額外免費禮服，並以「無理由買對白色鞋著一次」為由要求店方提供白皮鞋。（fb專頁「西客之道」截圖）

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有於婚紗禮服公司工作的網民，早前投稿至fb專頁「西客之道」，表示經常遇到麻煩客，其中一次遇上一位要求多多的準新郎。樓主憶述當時仍於公司門市工作，一對新人進店打算看婚禮當日穿着的婚紗及禮服，「全程都係得個男人問嘢，個女人就冇乜表情唔出聲」。

樓主指，準新郎看過禮服便查詢套餐價錢，當樓主回答後，對方即詢問：「可唔可以free多兩套呀？」樓主只好回答「其實額外再租都係$800一件」，但準新郎續指樓主工作的公司較多款式，惟價錢卻不及附近店舖便宜，「人哋隔離嗰間唔使7000元有11套喎」，令樓主相當無奈，只好以「一分錢一分貨呢」回應。

不少新人都會想辦法「慳得就慳」，節省婚禮成本，但大批網民直指帖文中的準新郎行為「孤寒」。（示意圖，GettyImages）

準新郎後來再問禮服套餐內容，樓主清晰指出「基本上女士girdle（馬甲內衣）同鞋襪唔包，男士恤衫同鞋襪唔包」，惟對方卻指「白色禮服喎，我無理由買對白色鞋着一次啫」，又指「人哋有間包埋鞋」，期望店方額外為他提供皮鞋。樓主只能回答「咁你可以去嗰間試下，不過會唔會着到香港腳我唔敢包㗎」，但準新郎仍不死心，直接要求樓主「不如你問下你公司包唔包鞋啦」，樓主只好重申公司不會提供皮鞋，並建議他購買可再次穿着的波鞋代替。

+ 4 + 3 + 2

樓主於帖文未有交代該對新人最終有否「幫襯」店舖，但他與準新郎的對話已引起不少服務業從業員的共鳴。有網民直指準新郎「孤寒」，「又要平，又要搞大佢，不如唔好結婚」，笑言樓主應回答他「下次再結婚幫襯畀個優惠價佢」，又搞笑稱如怕蝕式買對鞋下次結婚着多次就一定抵」。

有網民則認為準新郎雖然「小家」，但未算麻煩客人之最，因他全程態度良好，未有發爛，「佢算有品，淨係問」，「呢個唔係好西咋喎，係鍾意搲啫」。

（fb專頁「西客之道」）