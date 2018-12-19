門口包裹常被偷　NASA前工程師製「詐彈」捉賊　超高科技嚇窒網民

門口包裹常被賊人偷去，報案後警察懶理，你可怎辦？NASA前工程師羅伯（Mark Rober）就決定自己動手製作「閃閃炸彈陷阱」扮禮物守門待賊。這「禮物」極其精密，一打開會旋轉式噴灑閃粉，再噴臭氣噴霧，當中4部電話更全角度拍下犯人樣子，羅伯還裝上了GPS追蹤器鎖定賊人位置。結果，真的有不少賊人中伏，羅伯還將「禮物」借給朋友，一起整蠱壞人。

NASA前工程師Mark Rober用門口閉路電視拍到偷包裹賊人樣子，但警方懶理，他決定自行「復仇」。（YouTube影片截圖）

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美國有一類小偷被稱為「Porch Pirate」，專門偷走送貨員放在別人門口的包裹，臨近聖誕節，賊人看中送禮高峰期，門口定必有不少貨物，便特意出沒「密密偷」。曾在NASA工作9年的工程師羅伯，曾參與設計火星探測車好奇號，他7個月前被人偷走門口包裹，即使門口閉路電視拍到賊人容貌，警方仍懶理。

結果羅伯氣得決定自己「復仇」，心想自己連火星探測車都做得出來，做個陷阱禮物應該沒有困難，他參考《寶貝智多星》裏面主角做的陷阱，先找來一個對賊人充滿吸引力的Apple HomePod盒子，然後再設計當中的陷阱。

陷阱盒子一打開就會噴灑閃粉。（YouTube影片截圖）

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這個「閃閃炸彈陷阱」充滿了工程師智慧，首先這陷阱內建GPS系統，只要一離開屋子就會啟動追蹤裝置，考慮到一部相機未能全角度拍攝，他選用4部電話，4個方向同時拍攝，並會將相片即時傳到雲端。

當然，追蹤到犯人仍未夠，羅伯在禮物頂設置一打開盒子就會啟動的旋轉噴射器，裝滿閃閃金粉，「我想用閃閃光芒來慶祝他們的職業選擇」、「不開玩笑，這玩意可以噴滿你整個房間」，這樣還不夠，他還裝上臭氣噴霧，一打開盒就會不停噴發，務求做到豐富的視覺和嗅覺效果。他前後足足用了半年設計，還將測試影片上載到YouTube分享，短短兩天已吸引了2200萬人次觀看。

羅伯的努力未有白費，不少賊人真的中伏，從羅伯門口偷走「禮物」後，不論在車子或屋內打開，都弄得到處金粉和一屋臭氣，不少人馬上扔走逃跑。然而，羅伯的裝置已成功拍得賊人模樣和追蹤他們的位置，還貼心的幫賊人打格，他其後將陷阱借給朋友整蠱賊人。

美國傳媒引述「InsuranceQuotes」的統計，有近2600萬美國人在節日被偷去包裹，Porch Pirate的問題始終要由警方解決。羅伯受訪時強調，他沒有打算出售自己的設計，只是希望引起網民對科學和工程的興趣，而經過6個月的測試後，他現在才將房子和工作室的閃粉徹底清走。

（綜合）